Pacote habitação: Proteger os bancos e os fundos, mantendo os preços altos

Do pacote apresentado pelo Governo sobre a Habitação, um grave problema nacional, apenas uma medida pode verdadeiramente ajudar a melhorar a situação: a construção de novos edifícios, alargando o parque público.

Com a inflação e a subida vertiginosa das taxas de juro os bancos enfrentam uma situação potencialmente explosiva de incumprimento por parte de um grupo alargado de clientes. O risco de crise bancária/financeira grave aumenta rapidamente.

Assim se compreende a medida do Governo de se substituir parcialmente aos clientes no pagamento de juros à banca - um setor dominado por bancos estrangeiros. Trata-se, assim, mais do que impedir os despejos de salvar os bancos impedindo-os de entrar em dificuldades que impliquem nova intervenção pública, que agora tem regras mais restritas impostas pela União Europeia.

É uma medida muito cara e temporalmente limitada. Em termos de resolver as carências de habitação é neutra a negativa, pois não aumenta o número de casas no mercado e trava mesmo alguma descida de preços que se poderia verificar com a recolocação no mercado de casas por parte dos bancos.

Temos depois a medida mais controversa do arrendamento compulsivo a preços de mercado. É uma medida excelente para os fundos imobiliários especulativos, pois vai-lhes permitir arrendar ao Estado a preços altos os imóveis que por esse preço não encontram inquilinos.

Trata-se para ter algum alcance de uma medida cara e, provavelmente, igualmente temporária. Também aqui o impacto desta medida sobre o problema da habitação é mínimo se não negativo. Vejamos. Ao arrendar aos proprietários, retira essas casas do mercado, que com menos oferta fará subir artificialmente o preço de mercado. Haverá, assim, mais casas devolutas para o Estado arrendar a preço ainda mais elevado. Um ciclo que os grandes proprietários, fundos imobiliários, companhias de seguros, etc., não tardarão a explorar a seu favor.

Temos, assim, que as duas medidas mais emblemáticas deste pacote não só não resolvem o problema como o agravam. Para que servem então: para subsidiar os bancos e os fundos imobiliários e manter os preços da habitação excessivamente elevados. Em contrapartida poderão impedir alguns despejos e, eventualmente, permitir o acesso a alguma classe média a um arrendamento a preços inferiores ao de mercado - no entanto a dimensão desse desconto está ainda por apurar e dela depende o custo dessa medida (quanto maior mais temporária será a medida).

Que alternativas se colocam então? Primeira e mais urgente a construção de habitação pública para arrendamento nas principais aglomerações populacionais do país para aí alojar as pessoas que hoje habitam as favelas verticais, os bairros de lata e as casas com condições indignas.

Segundo a reabilitação das áreas de autoconstrução que possam ser recuperadas com infraestruturas adequadas.

Terceiro aumentar fortemente os impostos sobre casas verdadeiramente devolutas (que não as de emigrantes, as de segunda ​​​​​​​habitação e outras devidamente justificadas). Aumentando o custo de manter o imóvel devoluto o proprietário ver-se-á racionalmente obrigado a coloca-lo no mercado contribuindo para a redução das rendas.

Quarto: construção de habitação pública para as classes médias para arrendamento a preço acessível.

Quinto: colocar imediatamente no mercado de arrendamento as múltiplas casas devolutas de propriedade estatal, camarária, e de outras entidades públicas.

Outras medidas poderiam incluir a facilitação de autorizações de demolição de prédios devolutos degradados com a obrigação de construção em prazo razoável (exemplo: três anos) ou na construção nova em altura e a partir de certo limite de fogos impor uma quota (ex: 10%) dedicada exclusivamente a arrendamento.

O mercado está destorcido porque não há oferta para os níveis de renda que uma parte significativa da população pode pagar. Então o que devemos fazer é tomar medidas que aumentem a oferta de habitação para esse semento, construindo e/ou levando à descida das rendas de mercado.