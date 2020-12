Por iniciativa do PAN, apoiada pelo PS e BE, o orçamento limitou os incentivos aos carros híbridos e híbridos plug-in (HPI). Com base num estudo inglês, argumenta-se que o seu impacto no ambiente é uma fraude: a autonomia é limitada; as baterias tornam os carros mais pesados, exigindo motores mais potentes que poluem mais; por fim, os proprietários não recarregam as baterias dos HPI. Plausível. E, em Portugal, é essa a atitude? Não sabemos! A evidência que existe indica que a utilização diária habitual do automóvel (30 a 40km) fica dentro dos limites típicos da autonomia, mormente por coincidir com tráfego lento e pesado, menos consumidor da carga das baterias (e, ao invés, fator de poluição acrescida nos motores convencionais). Pouco importa: fixa-se em 50km o mínimo de autonomia elétrica como condição para os incentivos. Mas, se o pressuposto é que não se carrega a bateria, que razão têm os 50km?! Há quem diga que é por haver poucos com mais autonomia... Mas há mais: não tendo ideia como funcionam os híbridos puros, a condição proposta ou os exclui a todos ou não se aplica!

Estas tecnologias são de transição até a eletrificação permitir uma autonomia razoável e haver uma rede de carga generalizada. Tentem ir para o interior do país num carro elétrico e verão a angústia (um efeito estudado!) que terão. Pela positiva, que tal reforçar os incentivos para reforçar a rede de postos de carga e, de caminho, ajudar a EFACEC?

Ainda que transitórios, o impacto no ambiente justificou os apoios concedidos (a Comissão aponta 2026 para o seu fim). Há alguns oportunistas? Admito. E quais as consequências da medida? Não é suposto haver uma análise custo-benefício? Desaparecendo os incentivos, a motorização clássica torna-se mais atrativa! Qual o efeito líquido no ambiente? Não sabemos.

Tudo junto, este é um bom (na verdade, péssimo!) exemplo de como alguns partidos propõem legislação em Portugal. Por moda, por mimetismo, por palpite. A realidade? Um pormenor. Defeitos, este ano, potenciados pelo ambiente de negociata que o desespero socialista permitiu.

Alberto Castro, economista e professor universitário