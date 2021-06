Pandemia e confiança no online influenciam venda de carros usados

Dois fatores influenciaram a maneira como os consumidores veem a compra de carros usados online: a pandemia e a confiança no serviço prestado pelas plataformas digitais.

Os efeitos da pandemia na vida quotidiana são inegáveis, mas as alterações são ainda mais notáveis quando falamos de práticas de consumo. Segundo dados do Observador Cetelem 2021, a percentagem de portugueses que recorreram ao comércio digital durante o segundo confinamento foi de 59%, mais 5 pontos percentuais face ao registado em junho do ano passado.

A aquisição de carros online está em rápida evolução, em parte como reflexo do crescimento geral do comércio eletrónico, mas em grande medida devido ao aumento da confiança em plataformas digitais.

Para analisar a influência da pandemia no mercado online de carros usados, a CarNext fez uma consulta aos consumidores de vários países, incluindo Portugal, e as conclusões deste estudo revelam que a primeira influência da pandemia surge com a perspetiva de o carro ser um método de proteção contra a infeção por Covid-19, já que 76% dos inquiridos afirmaram acreditar que utilizar o automóvel pessoal reduz a probabilidade de ser infetado com coronavírus, quando comparado com os transportes públicos.

Juntando as preocupações com a transmissão da doença ao confinamento, é fácil de compreender o porquê de 33% dos condutores que participaram no Barómetro de Mobilidade da CarNext terem afirmado que compraria um carro online.

Mas embora seja inegável que as limitações de circulação conduziram a um aumento nas vendas de carros online, também é verdade que, ao analisarmos outras conclusões deste estudo, conseguimos compreender que existe uma mudança de mentalidade associada à compra de carros usados alimentada por diversos fatores, como o combate ao desperdício, a economia no investimento e a redução da desvalorização. Mas, sobretudo, a confiança nas plataformas.

Quando 54% dos condutores entrevistados afirmam que é mais provável comprar um carro usado agora que há 5 anos, as perspetivas para o mercado são positivas. Ficamos a perceber a importância de ter padrões elevados na construção de um catálogo de automóveis usados e no serviço prestado, quando 64% destes dizem que a razão para a mudança de mentalidade resulta do aumento de confiança na capacidade de encontrar um carro usado de alta qualidade com poucos quilómetros.

Em resumo, a alteração dos hábitos de consumo teve a pandemia como rampa de lançamento, mas a confiança tem origem num trabalho de anos, que só recentemente começou a ser reconhecido pelo público. Agora é preciso manter este nível de confiança elevado e isso não passa só por uma oferta ampla de carros usados, nem pelo preço, mas sobretudo pela atenção dada ao consumidor e aos serviços e acompanhamento pós-venda.

Luís Lopes, Managing Director da CarNext Portugal