Pandemia força(ria) mudanças no Ensino Superior

Grande parte das Instituições de Ensino Superior (IES) foram forçadas a exercer um "Ensino Remoto de Emergência" concretizado numa mudança e adaptação drásticas, para docentes e alunos, suportando a afirmação de que o ensino foi uma área que sofreu um forte abalo com a pandemia. Quem lê esta frase achará que me estou a referir ao ano passado, sobre a primeira vaga da pandemia.

A realidade é que atualmente a maioria das IES nacionais deparam-se com os mesmos desafios do ano letivo passado, mantendo uma perspetiva de ensino remoto de emergência e não de implementação de estratégias de ensino online. Assim, em vez de termos uma estratégia pedagógica online bem definida, com foco na avaliação contínua, centrada no feedback dado à evolução dos conhecimentos, habilidades ou competências trabalhadas pelos alunos, utilizando de forma mais consistente o tempo assíncrono, dando espaço para gestão personalizada da construção de conhecimentos, acabamos por ter uma replicação do contexto presencial, não só na forma como os conteúdos foram transmitidos, habitualmente em sessões no Colibri Zoom ou Teams, mas também como foi feita a avaliação.

Ao adotarmos esta abordagem, há um forte impacto no restante percurso académico dos alunos, mas mais preocupante, nas competências que vão ter ao chegarem ao mercado de trabalho. Em concreto, a adaptação ao ensino remoto de emergência trouxe consigo um nível de cansaço elevado a todos, já que o tempo de aula síncrona é mais exigente na atenção do que em aula presencial (o instinto natural para a leitura de comunicação não verbal torna-se mais difícil com tantas caras no ecrã), colocando em causa a aprendizagem. Temos ainda a questão do acesso à tecnologia, em concreto o acesso à internet e a computadores, que acabam por ser fatores de exclusão para alguns alunos.

Independentemente das opiniões sobre o ensino online, a investigação demonstra que não há diferenças significativas nos diferentes modos de aprendizagem, o que existe são más e boas práticas, quer no online quer no presencial. Importa reforçar que houve IES com capacidade para enfrentar a pandemia porque já tinham o ensino online na sua estratégia. Portanto, não será de espantar que facilmente encontremos hoje publicidade nas redes sociais ou outros espaços, de cursos online destas IES. Ilustrando especificamente o caso do MIT, com o OpenCourseWare, a filosofia por trás era que o melhor que é feito no mundo deve ser partilhado e o que eles têm para oferecer no campus são as relações pessoais e profissionais que são estabelecidas para o futuro.

Esta e outras mudanças, são temáticas presentes em algumas mentes há bastante tempo e o aparecimento da COVID-19 expôs a urgência de se ter um ecossistema mais vasto no ensino, que nos permita adaptar o formato atualmente usado. Nada substitui a experiência no campus de uma universidade, mas não podemos esquecer que temos um sistema, cada vez sobre maior pressão e onde a concorrência é cada vez mais global. Aquando da minha passagem pela Universidade Técnica de Delft, na Holanda, nitidamente que a aposta no desenvolvimento dos MOOC tinha por detrás a melhoria dos recursos educativos disponibilizados no campus e a internacionalização, já que vários dos participantes nestes cursos, provenientes dos EUA, Índia ou China, acabavam por se inscrever em cursos presenciais. Só que a concorrência não se vê apenas a este nível; na Europa, vemos grandes universidades a formar associações; grandes empresas, como a OutSystems ou a Microsoft a apostar em Industry-Driven Certification Programs e cada vez mais vemos anunciados Coding BootCamps, que têm dado resposta imediata a necessidades de mercado e que proporcionam boas taxas de empregabilidade.

A digitalização da educação é um ponto crítico na capacidade competitiva do país, mas há vários fatores que acabam por não incentivar uma aposta estratégica profunda. Apesar de ser uma preocupação existente na Europa, verificamos que em Portugal esta preocupação remonta a 2017 com a constituição, pelo Governo, do INCoDe.2030, um programa integrado de política pública que visa promover as competências digitais, que se complementou, durante 2020, com a aprovação do Plano de Ação para a Transição Digital.

Não obstante todo o esforço, ainda nos encontramos em 21º lugar no ranking do Digital Economy and Society Index (DESI) no que diz respeito ao capital humano com habilidades digitais. A criação do plano de ação com pilares, como a capacitação e inclusão digital de cidadãos, transformação digital do tecido empresarial e a digitalização do estado, são passos no caminho certo para o combate à iliteracia digital envolvendo também a transformação do ensino. Aproveitemos o balanço forçado trazido pela pandemia e percebamos que vale a pena apostar na transformação de qualidade no ensino, replicando o que de melhor se pratica lá fora e demonstrando que os objetivos inicialmente propostos de alcançar o topo do ranking do DESI são possíveis.

Pedro Cabral, Gestor da Plataforma NAU