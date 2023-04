Para haver "Mais Habitação" tem que existir mais estratégia

O pacote de medidas para a habitação proposto pelo Governo tem sido alvo de diversas críticas. Se por um lado este pacote de medidas pretende atenuar as dificuldades no acesso à habitação, por outro é claro que não está direcionado para resolver o problema basilar do imobiliário a nível nacional - a falta de nova oferta no mercado.

O Governo propõe-se a aumentar a oferta para habitação, no entanto, se analisadas as medidas, estas são direcionadas para o arrendamento, deixando de lado soluções que fomentem a construção nova para aquisição.

Adicionalmente, será que passará a solução para este problema exclusivamente pelo fomento da promoção imobiliária nos grandes centros urbanos?

Recentemente, a construção nova tem estado condicionada pelos aumentos dos custos de construção, inflação e taxas de juro, bem como pela demora na apreciação de projetos nas entidades municipais, ao nível do licenciamento. Fica assim evidente que é muito pouco viável o desenvolvimento de projetos de construção nova em localizações onde o mercado é menos líquido e consequentemente menos elástico nos preços de venda, sem que sejam previstos mecanismos que contribuam para a atratividade na reabilitação desses tecidos urbanos.

Se analisado o total dos custos do desenvolvimento de um novo projeto residencial, é indiscutível que para além dos custos de construção, o IVA à taxa normal (23%) - não recuperável na venda no caso de projetos residenciais - é um dos custos mais elevados e que contribui negativamente para o desenvolvimento destes projetos. Sendo este um fator preponderante na decisão de investir ou não num projeto, a diminuição da taxa do IVA para 6% na construção nova poderia ser usada como uma medida para promover o incremento da oferta.

Uma das medidas que o Governo propõe é a implementação de uma taxa de 6% nas obras de construção para as casas que sejam afetas ao programa do arrendamento acessível. Isto acontece porque é claro para o Governo que a redução de IVA é um contributo essencial como motor de desenvolvimento e viabilização de projetos. Esta também já é uma medida usada para fomentar a regeneração dos tecidos urbanos, uma vez que as obras em imóveis inseridos nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) podem beneficiar do regime legal de diminuição IVA para 6%.

Estará o conceito de reabilitação urbana circunscrito à reabilitação de edifícios existentes? Não será essa uma visão míope do que pode ser feito pela reabilitação dos tecidos urbanos existentes?

Olhando para o caso das ARU (Área de Reabilitação Urbana), estas poderiam ser um contributo no desenvolvimento de nova oferta. Se revistos os limites das ARU, para inclusão de terrenos que se localizem nos limites do tecido urbano consolidado das cidades, estaríamos a permitir a viabilização de projetos de construção nova nestas localizações e a dar continuidade ao crescimento destas cidades. A inclusão destes terrenos nas ARU seria um contributo fundamental no contexto imobiliário atual e consequentemente um sinal positivo para a descentralização do investimento no território nacional.

Se esta pode ser uma opção viável para o incremento de oferta nova, iria ao mesmo tempo dinamizar as cidades, sobretudo no interior do país. O desenvolvimento de novos projetos residenciais, se orientados para a população atual não satisfeita, pode trazer às cidades do interior uma oportunidade de modernização do stock habitacional e oferecer à população a possibilidade de adquirir habitação de qualidade, não existente atualmente. Estes projetos podem ainda funcionar como motores de desenvolvimento económico e sociodemográfico para estas cidades, uma vez que podem atrair e fixar população, que nas últimas décadas tem vindo a diminuir como consequência do êxodo rural.

Assim, pensar em medidas que solucionem o problema habitacional, não requer apenas olhar para a situação atual da oferta, mas é também fundamental uma análise ao ordenamento do território que seja extensível a todo o território nacional e que não esteja circunscrita apenas aos mercados mais maduros de Lisboa e do Porto, tendo sempre em conta as tendências de fatores socioeconómicos.

Inês Pedro, Consultant Strategic Advisory da CBRE Portugal