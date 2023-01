Para lidar com a disrupção devemos persistir no investimento digital

Todo o contexto em que nos encontramos, desde a pandemia à guerra, passando por desafios laborais, da cadeia de abastecimento e inflação, estão a tornar a gestão de um negócio muito mais cara. Sob pressão para reduzir custos e aumentar a eficiência, muitas empresas estão a recorrer à automação e à tecnologia cloud para gerar valor imediato em todos os departamentos.

Os paralelos entre o início da pandemia e esta nova fase de incerteza global são impressionantes. As empresas que aceleraram a sua transformação digital durante a crise de saúde pública, conseguiram ultrapassar os desafios e sair mais fortes. O mesmo se aplica atualmente.

Segundo uma pesquisa da Accenture, as empresas 'Líderes' duplicaram os seus investimentos em tecnologia durante 2020 e 2021. Como resultado, estão agora a crescer cinco vezes mais rápido do que os negócios Laggard - os que se mantiveram parados.

Também se descobriu a existência de um novo grupo de empresas denominadas de 'Leapfrogger'. Estes são os que estavam a prever mais do dobro de processos de transformação digital durante a pandemia, e que agora estão a crescer quatro vezes mais rápido do que os laggards, e a diminuir a diferença em relação aos líderes.

No ambiente atual, onde os custos são elevados, apoiar-se no investimento digital é um facilitador essencial para impulsionar a eficiência e os lucros, ao mesmo tempo que impulsiona também a inovação e garante uma vantagem competitiva.

O sucesso agora significa conectar-se com os clientes de novas formas, mais simples e económicas. Isso significa consolidar e reduzir a complexidade, e automatizar fluxos de trabalho em todo o ambiente tecnológico.

A automação como um ativo estratégico

De acordo com a Statista, os gastos mundiais com os dois principais tipos de automação de negócios, automação robótica de processos e automação inteligente de processos, devem atingir 19,3 mil milhões de dólares este ano, acima dos 13,6 mil milhões há dois anos. O impacto é profundo, afetando a forma como trabalhamos e servimos os clientes.

A Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning estão a ser utilizados ​​pelos principais fabricantes e retalhistas globais para repensarem a gestão da cadeia de abastecimento, gerir com eficácia os preços crescentes dos fornecedores e determinar a melhor forma de responder às preferências de compra do cliente.

As empresas precisam de criar experiências incríveis para os clientes, em todas as interações, para se manterem competitivas. Para os retalhistas, tal significa infundir o digital em toda a jornada de compra física e virtual, para oferecer experiências perfeitas e personalizadas.

Desde a configuração de tecnologias de auto-atendimento para reduzir o custo do suporte ao cliente, até ao aumento da produtividade de uma equipa de vendas ou marketing, para melhorar a medição do ROI, podemos esperar um maior foco em dados, análise e IA, à medida que a turbulência económica se mantém.

Apenas trabalhando numa plataforma de confiança em tempo real - dando a cada colaborador uma única visão partilhada do seu cliente - as empresas podem esperar obter níveis mais altos de produtividade e fidelização do cliente, a um custo geral de atendimento menor.

Em todo o setor público, desde a gestão de distribuição de vacinas até as operações de call centers, governos e cidadãos viram em primeira mão o poder do que a tecnologia pode fazer por eles: fornecer serviços digitais de alta qualidade, gerando eficiência e poupança de custos.

A automação também está a desempenhar um papel importante no envolvimento dos trabalhadores, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas e capacitando-os a concentrarem-se em atividades mais estratégicas. As tecnologias colaborativas estão a reimaginar a forma como as equipas trabalham em conjunto, organizando os colaboradores e oferecendo melhores experiências aos clientes neste mundo digital e de trabalho a partir de qualquer lugar.

É este tipo de experiências que as empresas procuram para impulsionarem a fidelização de clientes e trabalhadores, ajudando a proteger os resultados.

Construir Melhor Resiliência

Na economia digital, as empresas que se adaptarem às mudanças vão prosperar mais rapidamente. À medida que a disrupção continua, os CEO que anteriormente delegavam a sua estratégia digital, hoje querem assumir diretamente a liderança.

Desde o desempenho dos negócios, a preparação das competências dos colaboradores, a equidade social até a mudança climática, a tecnologia é fundamental para impulsionar a eficiência e uma implementação mais inteligente em todas essas áreas.

Embora não possamos prever o futuro, podemos ser estratégicos e construir uma melhor resiliência. Devemos repensar a nossa abordagem de eficiência em todos os níveis, em todos os departamentos. Devemos comprometer-nos com a inovação contínua, para que possamos resolver os problemas dos clientes, garantindo um serviço contínuo a partir de qualquer lugar e adaptando-nos às mudanças de prioridades dos clientes. Isto, por sua vez, vai proporcionar oportunidades de sucesso a longo prazo.

Fernando Braz, Country Leader da Salesforce Portugal