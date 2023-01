Para onde vai o dinheiro dos investidores estrangeiros?

Um dos temas mais noticiados e comentados na última semana nos media está relacionado com a nova lei imposta pelo Governo do Canadá que vai proibir, nos próximos anos, a compra de casa por investidores estrangeiros que não estejam a residir no país.

De imediato, em várias caixas de comentários de publicações de notícias e redes sociais sentiu-se uma grande onda de adesão dos portugueses a esta política, que rapidamente apoiaram a decisão do Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, chegando mesmo a provocar o Governo português para a adaptação de uma medida semelhante. O problema, que muitas vezes é visto "preto no branco", é que esta lei, aplicada a Portugal, poderia ser bem mais prejudicial do que benéfica.

Vamos por partes. Primeiro, a criação desta lei tem como objetivo controlar os preços da habitação no país, uma vez que o preço médio de uma casa no Canadá aumentou 48% desde 2013. Esta nova lei entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2023 e tem uma duração prevista de dois anos.

É importante referir que Portugal pouco se assemelha ao Canadá. Portugal é um país que depende do turismo, sendo esta uma atividade económica fundamental para a geração de riqueza e de emprego. De acordo com os dados do Turismo de Portugal, 2021 registou um acréscimo de receitas provenientes do turismo no valor de 2,2 mil milhões de euros, um aumento de 28,9% em relação a 2020.

Reparem, também, na evolução das infraestruturas, nos últimos 10 anos, relacionadas com o setor turístico. Todos os meses surgem novos restaurantes e lojas dando oportunidade a novos negócios. Segundo os dados da PORDATA, em 2012, registavam-se 83.861 entidades de alojamento, restauração e similares. Já em 2021, o valor aproxima-se das 111 mil entidades, mesmo após uma pandemia que durou dois anos e que prejudicou este setor. Gerou-se riqueza, gerou-se emprego. É de notar que a taxa de desemprego em Portugal, em 2012, era 16,5%. Em 2021, a mesma taxa encontrava-se nos 6,6%.

Volta-se ao tema do Golden Visa. Desde o último ano, estes apenas se aplicam ao programa residencial em áreas de baixa densidade, o que permite uma evolução e um crescimento dessas mesmas zonas! Note-se também que os cidadãos elegíveis para Golden Visa têm uma autorização de residência desde que transfiram capitais no montante igual ou superior a 1,5 milhões de euros; criem, pelo menos, 10 postos de trabalho; adquiram bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros, ou adquiram e realizem obras de reabilitação, no montante igual ou superior a 350 mil euros.

Posto isto, é difícil negar que o investidor estrangeiro traz riqueza para o nosso país, cria oportunidades de negócio, cria emprego e promove o crescimento de Portugal. Talvez o problema no acesso à habitação para a maioria dos portugueses residentes, seja outro. Como o baixo nível de salários, com um crescimento muito lento, que não acompanhou a recuperação económica observada desde 2013, como ficou patente no estudo promovido pela Fundação Gulbenkian "O Salário Médio em Portugal - Retrato atual e evolução recente". Segundo este mesmo estudo, entre 2002 e 2017, o salário-base médio real cresceu 0,32% ao ano, passando de 879€ para apenas 925€, em 16 anos. Em 2022, Portugal ocupava a 4ª pior posição entre os países da EU que integravam o ranking do salário anual médio da OCDE! E este é apenas um exemplo.

Talvez a solução para melhorar o acesso à habitação para os portugueses passe pela criação de programas que possibilitem isenções em certos impostos na aquisição de imóveis, apoios mais realistas a determinadas faixas etárias, como os jovens, ou a facilitação a créditos de habitação.

Honestamente, a mim, não me parece que o problema que existe na habitação em Portugal se deva aos investidores estrangeiros, mas sim, a grande parte das práticas de gestão tomadas por quem nos governa. Por isso deixo a pergunta, Sr. Primeiro Ministro: para onde vai a riqueza gerada pelos investidores estrangeiros no nosso país?

Property advisor na Your Property Advisor