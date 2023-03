Para que o céu não nos caia em cima

Na única aldeia gaulesa que conseguiu resistir aos ataques romanos da época, onde habitavam os famosos Astérix e Obélix, só tinham medo de uma coisa: que o céu lhes caísse em cima.

Se essa aldeia ainda existisse... essa fatalidade pode, muito bem, estar perto de acontecer. Não propriamente o céu, é certo. Mas com mais de 4.000 satélites na órbita da Terra, dos quais apenas 1.700 estão em serviço (Fonte: ESA), é hora de perguntar o quão seguro é este equipamento e quais os riscos que correm, que corremos.

Hoje, o acesso à informação é impossível sem a utilização da rede de satélites. Da internet ao GPS, dos sistemas de informação de apoio à agricultura, ao clima, ao tráfego aéreo, aos nossos smartphones, ao aquecimento global e até à pesca em alto mar, tudo na nossa vida moderna está ligado a uma complexa rede de satélites que todos exploram através de um computador mais ou menos vulnerável a ciberataques. A ameaça é ainda maior porque os computadores a bordo dos satélites também são geridos por computadores no solo e, portanto, partilham as mesmas vulnerabilidades.

E não é difícil imaginar a quantidade de problemas que podem surgir se um satélite for atacado por um hacker. Desde a manipulação da órbita até à adulteração dos dados que o satélite recolhe e trata, muita coisa pode acontecer nas centenas de sistemas computorizados que o controlam.

Mas há dois tipos de ciberataques que são considerados críticos. O chamado Jamming, que não é mais do que introduzir uma interferência no sinal emitido e/ou recebido pelo satélite, e o chamado Spoofing, que é a usurpação desses sinais, alterando a informação que o satélite emite ou recebe.

Apesar de ambos os tipos de ataque poderem ser muito prejudiciais, o Spoofing pode ter implicações mais graves, desde logo, por ser mais difícil de detetar. Com um ataque destes, um hacker pode pôr em causa infraestruturas críticas, como aviões em voo, modificando em alguns graus a posição do Pólo Norte no sistema de navegação e fazendo com que ninguém chegue ao seu destino, ou um barco, controlando o seu percurso. No nosso caso, pode fazer com que o nosso GPS nos leve às Calanques gregas acreditando que nos está a deixar no centro de Sintra!

O exemplo recente do balão chinês que sobrevoou os Estado Unidos pode, até, como alegam os chineses, ser apenas o resultado de um fenómeno meteorológico. Mas ilustra bem os riscos ligados à possibilidade de um satélite ser manipulado por cibercriminosos, por um estado ameaçador ou por uma organização mafiosa.

Na história do desenvolvimento de satélites, além dos sistemas militares, a maioria dos serviços implantados são desprovidos da chamada segurança "By Design", que consiste ao longo da fase de desenvolvimento em questionar os riscos operacionais do sistema perante uma tentativa de intrusão digital, seja qual for a sua forma e modelo. Ainda hoje, satélites básicos são enviados sem terem sido testados numa bancada de testes cibernéticos, de acordo com o estado da arte.

Na verdade, estas ameaças são cada vez mais reais e não podem, por isso, ser tratadas caso a caso, mas sim e apenas através de uma estratégia de ciberproteção multilateral baseada na cooperação internacional e na inovação, que permitirá produzir uma resiliência cibernética real, sem, contudo, resolver o problema dos 2.300 satélites que circulam por cima das nossas cabeças, para nada.

E a Europa tem, nesta matéria, o desafio de se posicionar autonomamente na criação das defesas adequadas da sua rede de satélites e, assim, garantir a segurança operacional dos seus sistemas, como o Galileo, o GPS europeu.

A soberania digital do continente está em jogo e até hoje menos de 5 empresas na Europa são capazes de produzir sistemas de segurança para os próximos lançamentos. Entre eles estão os grandes players como a francesa Thalès ou a suíça CySec. E é claro que é impensável explorar a tecnologia de segurança de outro continente se quisermos garantir nossa soberania digital.

A guerra cibernética é uma realidade verificável que está a impactar cada vez mais a nossa economia. Mas quando conseguir comprometer os nossos sistemas de comunicação, os problemas serão muito mais impactantes para todos e poderão gerar um risco vital à nossa sobrevivência.

O programa europeu iniciado pela Agência Espacial Europeia, com o nome COM 2022/57, que consiste em investir mais de 15 mil milhões de euros nos próximos três anos, que pretende produzir um sistema seguro para as nossas telecomunicações, totalmente independente da China e dos Estados Unidos, revela que o assunto está na ordem do dia e que pode pôr em risco certos acordos estratégicos e militares, começando pela própria NATO.

A humanidade, tal como a conhecemos, está totalmente depende das constelações de satélites que orbitam à voltam da terra e, por isso, seria acertado, dado o contexto geopolítico cada vez mais tenso e que não melhora com a crise climática, considerar que a ameaça já está aí. Ela só nos escapa, porque acontece 400 km acima das nossas cabeças. Mas faz parte do nosso dia-a-dia.

E se à ameaça dos ciberataques aos satélites somarmos a ameaça dos ciberataques aos equipamentos em Terra, bem que podemos dizer que o desafio dos próximos 50 anos está no espaço.

Isto, claro, se quisermos que o céu não nos caia em cima.

Frans Imbert-Vier, CEO UBCOM