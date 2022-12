Para que servem os doutorados nas empresas?

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, afirmou há dias que pretende que, dentro de cinco anos, metade das bolsas de doutoramento atribuídas pela FCT - Fundação para a Ciências e a Tecnologia se destine a apoiar investigadores que desenvolvam a sua pesquisa em contexto empresarial.

Trata-se de um propósito que vem na linha de outras ações já implementadas ou em curso que visam uma maior inserção de doutorados no tecido económico. Com efeito, em Portugal, apenas 8% dos doutorados trabalham em empresas, estando os restantes afetos na sua quase totalidade ao meio científico e tecnológico, frequentemente em condições de precariedade muito significativas. Na Europa comunitária aquela percentagem chega aos 30% e nos EUA atinge quase 50%.

Por que razão é tão importante ter doutorados em empresas? Fundamentalmente porque a competitividade assenta cada vez mais no conhecimento, seja no domínio das tecnologias e ciências da vida, seja ao nível das ciências naturais e sociais ou das humanidades. Desenvolver produtos, serviços e modelos de negócio inovadores, que sejam competitivos na economia global em que vivemos, não se compadece com simples imaginação e capacidade de desenrascanço. Há que incorporar neles conhecimento científico proveniente de investigação mais fundamental, mas, essencialmente, de natureza aplicada à resolução de problemas concretos e específicos vividos pelos atores económicos.

Se é assim, por que razão há tão poucos doutorados a trabalhar no meio empresarial? Sem prejuízo de reconhecer a existência de empresas portuguesas de ponta com excelentes estruturas de I&D e inovação, há essencialmente três razões que explicam aquela carência. Em primeiro lugar, porque há por parte dos potenciais empregadores privados a perceção de que um doutorado tem qualificações a mais face àquilo de que necessitam e que, ainda por cima, é caro em termos de remuneração.

Depois, porque há também a ideia de que os doutorados são nerds, uns teóricos pouco flexíveis mentalmente e com uma significativa carência de competências relacionais. Por último, porque tendem a ficar rapidamente desmotivados, preferindo o "conforto" de um gabinete de faculdade em detrimento da necessária abertura à mudança decorrente de problemas concretos que urjam ser resolvidos.

Sem negar que há, de facto, algum fundamento no que ficou dito - afinal "não há fumo sem fogo" - a verdade é que corresponde a um estereótipo que não pode ser generalizado. E, principalmente, porque no outro prato da balança devem ser colocadas as vantagens decorrentes da contratação doutorados pelas empresas.

Quais são então essas vantagens? Desde logo, cumpre esclarecer um ponto: não é certamente pela inteligência. Obter o grau de doutor não exige um QI especialmente elevado. Qualquer pessoa com um nível de inteligência médio tem capacidade para o conseguir. Claro que é necessário muito conhecimento prévio acumulado e, principalmente, método, foco e resiliência.

Esclarecido que fica que não é por uma questão de inteligência, a vantagem de ter doutorados a trabalharem no tecido económico tem a ver com os conhecimentos e competências que possam aportar. Não sendo nem melhores nem piores do que os que se constroem a partir da experiência prática, sendo desta complementares, representam sem dúvida um fator crítico de sucesso para o desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio globalmente competitivos.

Mas, há na realidade uma terceira razão: o acesso ao meio científico e tecnológico. O mindset empresarial é muito diferente da cultura vivida no seio das universidades e centros de investigação, o que tende a dificultar (se não mesmo a obstaculizar) o diálogo entre esses dois mundos. Uma das grandes vantagens - quiçá a maior - de ter doutorados a trabalhar em empresas é que podem atuar como elos que facilitam a interação entre aqueles dois mundos tão distintos, mas cada vez mais complementares.

Só assim é que as empresas conseguirão beneficiar plenamente do já muito conhecimento que se produz no meio científico e tecnológico português; e só assim as universidades e os centros de investigação cumprirão verdadeiramente a sua missão de atuarem como motores do desenvolvimento económico e social do País e das comunidades nas quais se inserem.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School