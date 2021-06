Parte III: Alterações aos procedimentos pré-contratuais em matéria de preço  

A Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, além de aprovar um regime especial de contratação pública, aprova a 12.ª alteração ao Código dos Contratos Públicos (CCP) - estamos a falar de alterações, por vezes substanciais, em mais de setenta artigos e do aditamento de novos artigos.

No que respeita aos procedimentos pré-contratuais e na impossibilidade de abordar aqui todas as alterações ou sequer, apenas, as relevantes, destacaríamos as seguintes alterações ligadas, direta ou indiretamente, ao preço: (i) o valor do contrato a celebrar deixa de ser definido por referência ao procedimento adotado; (ii) a fundamentação da decisão de contratar baseada numa análise custo-benefício e contendo determinados elementos, que é exigida quando o valor do contrato for igual ou superior a €5.000.000 (€2.500.000, no caso de parceria para a inovação) passa a não ser aplicável à formação de contratos que se destinem à execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, à promoção da habitação pública ou de custos controlados (estas medidas "gerais" acrescem às medidas especiais aprovadas nestes domínios), à conservação, manutenção e reabilitação de imóveis, infraestruturas e equipamentos ou à aquisição de bens ou serviços essenciais de uso corrente; (iii) possibilidade de reservar contratos de valor abaixo dos limiares de aplicação das diretivas comunitárias a micro, pequenas ou médias empresas e a empresas locais, sendo que a estas, também, não se aplicam, em sede de ajuste direto e de consulta prévia, as limitações ao convite a entidades a quem já tenham sido adjudicados contratos anteriores; (iv) no caso de concurso em que todas as propostas tenham sido excluídas, possibilidade de, excecionalmente e por motivos de interesse público fundamentados, adjudicar aquela que, de entre as propostas que apenas tenham sido excluídas com fundamento em preço superior ao preço base e cujo preço não exceda em mais de 20% o montante do preço base, seja ordenada em primeiro lugar, de acordo com o critério de adjudicação; (v) no que respeita ao preço anormalmente baixo elimina-se como critério de referência o desvio percentual em relação à média dos preços das propostas e passa a estar previsto que, mesmo na ausência de definição nas peças do procedimento, o preço ou custo de uma proposta pode ser considerado anormalmente baixo, por decisão fundamentada, designadamente por se revelar insuficiente para o cumprimento de obrigações legais em matéria ambiental, social e laboral ou para cobrir os custos inerentes à execução do contrato; (vi) a adjudicação continua a ser feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa, mas determinada pela modalidade multifator (o critério de adjudicação é densificado por um conjunto de fatores e eventuais subfatores) ou pela modalidade mono-fator (o critério de adjudicação é densificado por um fator, por exemplo, respeitante ao preço); (vii) passa a poder ser dispensada a prestação de caução pelo adjudicatário quando o preço contratual for inferior a €500.000 (ao invés de €200.000).

Algumas das alterações introduzidas traduzem-se, a nosso ver, em melhorias e clarificações úteis (esquecendo, agora, a indesejável falta de estabilidade do CCP), como, por exemplo, as referentes ao critério de adjudicação e ao preço anormalmente baixo. Outras, como, por exemplo, o aumento do valor até ao qual pode ser dispensada caução e a possibilidade de adjudicar propostas que violam o preço base afiguram-se questionáveis do ponto de vista do interesse público e, a última, pode potenciar práticas anticoncorrenciais. Por seu turno, a possibilidade de reserva de contratos até determinado valor para determinadas empresas, ou a não aplicação a estas de determinados limites, suscita dúvidas de conformidade com a Constituição e com o Direito da UE.

Na próxima semana, iremos abordar as alterações ao CCP quanto ao regime substantivo dos contratos administrativos, com enfoque nas empreitadas de obras públicas.

Marisa Mirador, Advogada na SLCM