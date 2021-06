Participação Política e Cidadã dos Cidadãos Estrangeiros em Portugal

Embora em Portugal a lei limite a recolha de dados relativos à participação eleitoral por nacionalidade e, portanto, seja difícil aferir os níveis de abstenção da comunidade de cidadãos comunitários não nacionais residentes em Portugal é possível saber quantos destes cidadãos estão, ou não, inscritos nos cadernos do recenseamento eleitoral.

Em primeiro lugar, a inscrição destes cidadãos nos cadernos eleitorais é voluntária. Isto significa que existe aqui um espaço para a participação que pode não ser preenchido a menos que exista um adequado e devido nível de informação entre as comunidades e permite também inferir, com um elevado grau de certeza, de que a abstenção nestes eleitores é muito baixa já que quem se deu ao trabalho de se inscrever irá, certamente, dar-se ao trabalho (menor) de votar.



Talvez porque se trata, precisamente, de um acto voluntário e manual, a verdade é que as taxas de recenseamento (e, logo de participação: como já vimos) para os cidadãos não nacionais mas residentes em Portugal e, em particular, em Lisboa, são baixas nunca ultrapassando os 25% em alguns, ou 11%, no global segundo as compilações estatísticas em www.om.acm.gov.pt (desde 2007) com coordenação científica e autoria de Catarina Reis Oliveira.



Entre as comunidades migrantes os índices de participação da comunidade brasileira (dados do Observatório para as Migrações de 2015) são de apenas 6,5%: o que é surpreendente dado factores que deveriam motivar a sua participação tais como a língua e a maior proximidade cultural. Entre todos os imigrantes residentes no território são os naturais de Cabo Verde que apresentam maiores taxas de recenseamento eleitoral: 29,5%: ou seja, mais do triplo do valor dos cidadãos brasileiros, sinal evidente de que não basta apenas a língua ou a proximidade cultural para explicar essa diferença e que é preciso ir buscar outros factores para explicar esta divergência tais como a cultura de participação cívica e eleitoral nos países de origem e a maior ou menor integração comunitária destas comunidades imigrantes.



Apesar do panorama não ser brilhante na taxas de participação eleitoral da comunidade lusófona nos números do recenseamento eleitoral dos cidadãos da União Europeia regista-se um crescimento de 14 vezes mais do que os ditos "países terceiros" da UE o que significa que, ao contrário destes (que são sobretudo os países lusófonos) é a eles que deve sobretudo o crescimento global do número de inscritos.



Contudo, é preciso ter em consideração que este crescimento do registo eleitoral dos cidadãos da UE não é uniforme em todas as nacionalidades: entre alemães e belgas as taxas são superiores a 20% mas entre romenos e búlgaros são inferiores a 4%. E esses níveis são compatíveis com a presença destas nacionalidades no activismo cívico e nas organizações associativas e políticas da cidade. A explicação para esta divergência deve resistir no mesmo campo da divergência de participação entre brasileiros e caboverdianos: a cultura cívica e os níveis de participação política nos países de origem condicionam mais do que as condições encontradas no país de acolhimento e, no caso dos cidadãos europeus a divergência entre a consolidação dos sistemas eleitorais e da democracia entre os países da Europa central e do leste do continente.



Apesar das dificuldades, há cidadãos comunitários em listas autárquicas em Portugal desde, pelo menos, desde 2001, por regra, como membros de assembleias municipais. Em 2013, um cidadão alemão foi mesmo candidato à Câmara Municipal de Aljezur, mas tanto quanto foi possível apurar, nunca nenhum chegou mesmo a ser eleito uma vez que se encontravam em lugares não elegíveis o que parece indicar que esta integração em listas partidárias ocorre mais por estratégia de captação deste eleitorado do que por vontade expressa de integrar estes cidadãos em lugares nos órgãos autárquicos ou na política partidária activa.



Entre as poucas organizações e cidadãos estrangeiros que estão activamente envolvidos na política nacional observa-se uma concentração dessa actividade, entre as três eleições em que podem votar e serem eleitos (Parlamento Europeu, Legislativas e Autárquicas), nas eleições locais. Esta distorção pode explicar-se pela vontade de alguns partidos em tentar captar votos em zonas onde uma dada comunidade é demograficamente mais importante (por exemplo: os ingleses no Algarve) mas também, e sobretudo, porque é precisamente a nível local que os problemas locais são mais passíveis de gerarem formas de participação e activismo que podem ser convertidos em votos ou presença em listas que adiram a essas causas locais.



Em termos de participação cívica os cidadãos comunitários estão relativamente bem representados em movimentos informais e inorgânicos, sendo frequente a presença activa, muito dinâmica e motivada de cidadãos alemães, suecos, italianos, espanhóis, franceses, finlandeses, entre outras nacionalidades. Mas se a cidadania activa é comum entre estes cidadãos, já a participação política em partidos políticos é muito mais rara, com a excepção de alguns (muito poucos) cidadãos estrangeiros da África lusófona que estão activos em alguns partidos (sobretudo o PS e o BE). Esta raridade, contudo, não diverge muito da raridade da participação geral dos cidadãos nos partidos: os números de militantes, em Portugal e no resto do mundo desenvolvido, estão mais baixos do que nunca e esta crise coloca em risco os próprios pilares da democracia liberal podendo ser resolvida ou através da evolução para um modelo de democracia mais directo, participativo e menos representativo que reduza a distância entre eleitores e eleitos e aumente o interesse dos cidadãos pela política. No domínio das comunidades migrantes podem existir aumentos na taxa de participação através dos mesmos mecanismos mas também pelo aumento das formas de incentivo à participação por parte das instituições nacionais, pela maior importância dada pelos partidos à presença de cidadãos estrangeiros nos seus quadros, pelo aumento da informação, pela redução da burocracia e da redução (pela aprendizagem) das barreiras linguísticas e culturais que resultam de um processo de integração bem aplicado e que em Portugal não é feito sem os obstáculos que se conhecem noutros países.

* Rui Martins, Associação Vizinhos em Lisboa, Núcleo Vizinhos do Areeiro e IT Operations Leader em empresa nacional