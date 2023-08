Partilhar contas de streaming vai ser mais difícil

Já sabíamos que a lua-de-mel do streaming tinha acabado, o que ainda não tínhamos percebido era que o divórcio também estava próximo. Os anos de disrupção das plataformas de streaming, que puseram o modelo de distribuição de filmes e televisão de pernas para o ar, chegaram a um fim abrupto.

Agora, os serviços que invadiram a indústria com investimentos faustosos em conteúdos, estratégias agressivas e preços competitivos estão a mostrar-se mais conservadores. Aquilo de ver dez episódios de seguida sem interrupção? Vai ter de pagar mais, senão tem de consumir anúncios. Aquilo de substituir o contrato de televisão por cabo com um serviço mais barato e cómodo? Vai ter de subscrever dez plataformas distintas se quiser ver tudo o que está na moda. E aquilo de usar a conta paga pelo irmão, a madrinha ou a namorada? Lamentamos, mas também não vai continuar a dar.

É esse o sinal que está a ser dado na indústria e em breve deverá ser uma tendência generalizada. Começou com o Netflix, que desceu da nuvem pós-pandémica e não só lançou uma versão com anúncios como decidiu acabar com a partilha de passwords para incentivar mais pessoas a subscrever o serviço. Relatório trimestral oblige.

O que talvez não se esperasse é que o Disney+ lhe seguisse o exemplo. Mas foi isso mesmo que o retornado CEO Bob Iger disse na apresentação dos resultados do segundo trimestre. A intenção da Disney é actualizar os termos de serviço para espelhar o novo posicionamento, de que quem paga a conta é que pode utilizá-la. A experiência do Netflix mostra que isso faz sentido, e que após alguma conturbação inicial, a proibição de partilha converte-se em novos assinantes.

Iger disse, na conferência com analistas que se seguiu à apresentação de resultados, que a casa do rato Mickey não tem certezas sobre até que ponto essa conversão vai ocorrer. Referiu somente que a empresa tem a tecnologia necessária para o fazer e é uma questão de querer. E querer, quer, porque o mercado de streaming chegou a um ponto em que não consegue render o suficiente para justificar os milhões investidos nele. Lembremo-nos: o Disney+ não é lucrativo. Talvez esta seja a chave para que o passe a ser.

Mais interessante, no entanto, é que o avanço destas duas marcas poderosas deverá gerar uma reacção em cadeia na indústria. É isso que espera o analista Paul Erickson, analista da Erickson Strategy & Insights.

"Com dois pesos-pesados como Netflix e Disney a enfrentar a partilha de passwords como forma de fazer crescer as subscrições e receitas, vamos realmente ver muitos outros players a fazer o mesmo, num negócio do streaming que está em pressão", disse o analista, citado pelo USA Today.

É relevante também que isto esteja a acontecer numa altura em que Hollywood está praticamente paralisada por causa das greves dos argumentistas, que dura há três meses, e dos actores, que começou há um mês. Todo o modelo de negócio está em causa e ninguém parece contente com as perspectivas. Estes serviços de streaming passaram de uma fase em que queriam crescer a todo o custo - incluindo deixando os assinantes partilhar as contas para cativar mais audiência - para uma altura em que estão preocupados com margens e sustentabilidade. Ao mesmo tempo, os protagonistas dos conteúdos, aqueles que os escrevem e representam, sentem-se prejudicados com as modificações que o crescimento desenfreado do streaming provocou.

Para que serviu, então, a disrupção? Os utilizadores habituaram-se a um modelo de consumo diferente e houve toda uma abertura para contar histórias diferentes e diversas. O problema é que, no final do dia, a ditadura dos resultados trimestrais chega a todos. Mesmo àqueles que disseram que não iam ser como os outros.