Passos, Trump e a Ordem dos Economistas

Quando Trump de forma surpreendente se recusou a aceitar os resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos muitos recordaram as cenas que Passos Coelho ensaiou a seguir às eleições de 2015, clamando vitória e, em conluio com Cavaco Silva, fazendo-se até empossar como Primeiro-Ministro recusando a derrota nas urnas. Podemos dizer que Passos foi um precursor de Trump. Nos dois casos a legalidade prevaleceu e os justos vencedores assumiram o poder. Porém ambos, Trump e Passos Coelho, não aceitaram a derrota continuando a clamar vitória. O perigo destes posicionamentos radicais é que vão minando a democracia e testam a que ponto podem assumir o poder pela força da propaganda contra o voto. Perderam esta primeira tentativa mas não desistem.

O Governo Passos Coelho com o seu neoliberalismo de "ir para além da Troika" criou um clima de medo no país, com os seu argumento único de "não há alternativa" procurou abafar as vozes alternativas e promover um pensamento não científico na sociedade. O resultado foi um longo período de recessão, de empobrecimento e de emigração. O pior foi a crispação e extremada divisão que criou na sociedade e que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com inteligência e muitas selfies procurou sarar.

Eis tudo o que nos assusta ao ver a composição da lista A para a Ordem dos Economistas que propõe Pedro Reis a bastonário. É um rol de nomes ligados a Passos Coelho e ao PSD desde ministros, como Pires de Lima (ministro de Passos Coelho), a deputados como Miguel Frasquilho (Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do XV Governo, deputado PSD) e Inês Domingos (deputada PSD) a dirigentes partidários como Pedro Fontes Falcão (dirigente do PSD) passando por assessores como Joaquim Miranda Sarmento (Assessor de Cavaco Silva), Luís Mira Amaral (ministro de Cavaco Silva) e acabando em grandes empresárias como Cristina Rios Amorim.

A ganhar esta lista a Ordem dos Economistas torna-se um simples braço da fação mais radical do PSD. Um fechamento completo, uma exclusão da grande maioria dos economistas, um isolamento internacional, uma doutrina única, uma hegemonia de um único grupo.

A Ordem dos Economistas deve, pelo contrário, ser uma instituição inclusiva, democrática, em que todas as tendências e escolas da Economia devem estar representadas, em que a grande diversidade, de género, de religião, de etnia, que caracteriza a classe dos economistas deve ser acolhida, em que a variedade de opiniões políticas e sociais tenha o seu lugar. Não deve ser porta-voz de um grupo político radical, nem de uma escola estritamente neoliberal, nem de refém de um líder político que não aceita os resultados eleitorais, não deve nunca subscrever argumentos como "não há alternativa".

A Ordem dos Economistas enfrenta vários desafios que justificam uma mudança de orientação. Uma das mudanças necessária é a maior internacionalização da Ordem, no sentido de se coordenar com as suas congéneres europeias e internacionais, promovendo ações conjuntas. Ora uma direção neoliberal radical seria o prenúncio de um continuado isolamento e de um desprestígio internacional.

A lista B, que propõe António Mendonça, um reputado Professor Universitário com um curriculum sólido e uma breve incursão governamental, assume-se como cosmopolita, aberta às variadas escolas de pensamento, ideias e tendências económicas e políticas e propõe-se levar a cabo as mudanças indispensáveis para que a Ordem se assuma como uma voz em defesa dos Economistas como o fazem a Ordem dos Advogados, dos Médicos, dos Engenheiros e não um porta-voz de uma fação política radical.

Por estas razões o meu voto está decidido. Voto, naturalmente, em António Mendonça.