Pátria Armada Brasil

Ágatha Félix era estudiosa, frequentava aulas de ballet e já tinha um bom conhecimento de inglês para apenas oito anos.

Numa sexta-feira de setembro, quando seguia ao lado da mãe numa Kombi (utilitário vulgarmente chamado de “pão de forma” em Portugal) no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, foi atingida nas costas por uma bala disparada pela polícia durante suposto tiroteio com traficantes.

Morreu.

Foi a 16ª criança vítima de violência armada no Rio em 2019.

Uma semana depois, em Cosmópolis, pacata cidade do interior de São Paulo, o auxiliar do departamento de águas da cidade Ronaldo Lima, conhecido pelo espírito brincalhão, entrou na lanchonete (mais ou menos equivalente a uma pastelaria em Portugal) que frequentava há anos e simulou um assalto para divertimento de quem o conhecia.

No estabelecimento estava um polícia à paisana – que não o conhecia. Disparou três vezes contra Ronaldo.

E matou-o.

A família e os amigos do auxiliar da prefeitura lamentam a morte de um ser humano absolutamente inofensivo que fez a brincadeira errada, no momento errado, na hora errada.

Rodrigo e Gilmar, ambos produto das classes endinheiradas das suas respetivas regiões, Minas Gerais e Mato Grosso, nasceram no intervalo de meses e formaram-se em direito quase ao mesmo tempo cada um na universidade mais próxima. Em 1989, chegaram a comer sorvetes em Pisa, onde o primeiro fazia especialização, e tomar cervejas em Münster, onde o segundo completava o mestrado.

Os dois advogados chegaram ao topo da carreira, Rodrigo na qualidade de procurador-geral da República, Gilmar como juiz do Supremo Tribunal Federal, e travaram alguns duelos jurídicos de repercussão nacional.

Um dia, o procurador disse que o juiz se devia declarar impedido de julgar um caso porque o réu, o milionário Eike Batista, era defendido pelo escritório onde trabalhava a sua mulher.

Irritado, Gilmar terá insinuado que a filha de Rodrigo advogava para uma empresa ligada à Lava-Jato e, por essa ordem de ideias, ele também não poderia estar envolvido naquela mega-operação.

Na antessala do Supremo, cego pelo ódio, o procurador chegou ao pé do juiz, disparou um tiro na cabeça dele e em seguida suicidou-se.

Esta última parte da história não chegou a acontecer porque, “a mão invisível do bom senso”, contou esta semana o próprio ex-procurador Rodrigo Janot, impediu-o de apertar o gatilho. “Ele nunca soube quão perto esteve de morrer”.

A mão invisível que salvou Gilmar Mendes, talvez o mais notório de todos os 11 juízes do Supremo brasileiro não salvou Ronaldo, o piadista infeliz de Cosmópolis, nem Ágatha, a aplicada estudante ceifada pelo estado em plena infância.

Os três casos não têm nada a ver uns com os outros, são incomparáveis e absurdos, cada um à sua maneira, mas registam um ponto de contato: a arma de fogo.

Desde 1980, morreu um milhão de brasileiros por armas de fogo, segundo o Atlas da Violência brasileiro. Nenhum país matou mais por armas de fogo – homicídio, suicídio, acidente – do que o Brasil em números absolutos, nem mesmo o muito mais populoso EUA, diz a pesquisa americana Global Mortality From Firearms.

E, no entanto, o país elegeu em 2018 para governador do Rio de Janeiro, onde morreram 16 crianças só em 2019, o sanguinário Wilson Witzel, que mandou a sua polícia “mirar na cabecinha e fogo”; para governador do estado de São Paulo, aquele onde uma brincadeira numa lanchonete resultou em sangue, o populista João Doria, que disse que a ordem da sua polícia é “mandar bandido para o cemitério”; para ; e para presidente da República, o sanguinário e populista Jair Bolsonaro, cujo símbolo de campanha era imitar uma arma com a mão.

Na solidão da urna eleitoral, faltou a mão invisível do bom senso aos eleitores brasileiros – eles preferiram apertar um gatilho em forma de voto.

E de “Pátria Amada Brasil”, a última estrofe do hino nacional, o país passou, porque quis, a Pátria Armada Brasil.