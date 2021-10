Paulo Rangel não vive em duodécimos

Cenário defendido por Paulo Rangel é, no mínimo, inquietante para a vida de milhões de pessoas e de empresas em Portugal. E para muitos investidores estrangeiros. Um OE aprovado só em junho ou julho?

Paulo Rangel, o novo candidato à liderança do PSD, não é um ignorante, mas fez questão de ignorar as consequências económicas e financeiras graves que resultam de prolongar por mais dois meses a execução orçamental num regime de duodécimos, face à resposta rápida possível ao chumbo do Orçamento do Estado de 2022 (OE2022). Dissolver a Assembleia da República o quanto antes, marcar eleições para o começo de janeiro, o que possibilitaria a formação de um governo em fevereiro e daria ao país um novo OE em abril.

Quatro meses em duodécimos, avisou já o Presidente da República, representam uma ameaça para a economia. Mas Rangel não se intimida com coisas dessas. Esta semana veio sugerir que o melhor para o PSD e o regular funcionamento das instituições do Estado de Direito eram eleições lá para 27 ou 20 de fevereiro. Portanto, governo no final de março ou abril, orçamento no final de maio ou junho. Dá mais um mês e meio ou dois meses de OE a passo de caracol. Chegaria tarde, mas ainda a tempo das férias de verão.

O cenário defendido por Paulo Rangel é, no mínimo, inquietante para a vida de milhões de pessoas e de empresas em Portugal. E para muitos investidores estrangeiros, de certeza. As consequências podem ser nefastas e não é só porque os fundos europeus que podem emperrar, como várias vezes acenou Marcelo Rebelo de Sousa, nas tentativas para demover a animosidade entre partidos.

Na verdade, as verbas da Europa, e em especial as do Plano de Recuperação e Resiliência, até parecem ser o elo menos fraco. Sem um Orçamento de Estado (OE) aprovado, é a vida de todo um país que fica a marcar passo. Há países em que não é assim, mas em Portugal o orçamento é (sempre foi, com governo de esquerda ou direita) um dos instrumentos de política mais estruturantes e potentes. Basilar.

Antes do chumbo do OE se consumar (na passada quarta-feira), o Presidente da República avisou repetidas vezes o quão vital é ter um orçamento que funcione em pleno (e um governo em plenas funções). O Chefe de Estado foi incansável, fê-lo de várias formas, só faltou fazer um desenho.

"Dificilmente o Governo poderia continuar a governar com o Orçamento deste ano dividido por 12, sem fundos europeus". "O que era desejável e expectável para o país era que o Orçamento passasse, poupava muitos custos, muitos problemas e algumas preocupações".

O governo entregou a proposta de OE no dia 11 de outubro e no logo no dia 13, como que pressentindo a acumulação das divergências insanáveis entre partidos, o Presidente ensaiou o chamado worst case scenario. O chumbo do Orçamento "muito provavelmente" conduziria à dissolução do parlamento e a eleições antecipadas, com "seis meses de paragem na vida nacional". Ou seja, em abril, regressaria à normalidade e a estabilidade queridas do Presidente.

Segundo a Lusa, Marcelo estimou que as eleições legislativas antecipadas se realizariam em janeiro, que o novo Governo tomaria posse em fevereiro e que só haveria Orçamento em abril (fim de seis meses de paragem) e alertou que neste período levaria também a uma "paragem em muitos fundos europeus". "Será que o Orçamento a aparecer em abril, supondo que era fácil aprová-lo em abril, compensava os custos todos disto que eu acabei de vos dizer?", insistiu.

Desde a abertura da época orçamental - que não foi a 11 de outubro, quando o governo PS entregou a proposta de OE2022, foi semanas antes, quando os partidos, a sociedade civil e os comentadores começaram a indicar as suas preferências para as medidas de 2022 - que se percebeu logo que este OE seria de risco. Como fora o de 2021, aliás (salvo na reta da meta pelo PCP), mas agora com o País ainda mais cansado, cilindrado por uma crise económica aguda e pela devastação da pandemia que começou em março de 2020, mas foi de tal ordem que conseguiu rebentar o início de 2021, convém lembrar. O OE, como sabemos, não passou. Foi no passado dia 27.

Rangel sabe

Rangel sempre soube do estado das coisas em Portugal e do risco de implosão iminente na AR e sabendo isso avançou no dia 15 de outubro com a sua candidatura à presidência do PSD. Esta semana, depois da "visita de cortesia" ao PR, o eurodeputado meteu o pé na porta, antes que ela se fechasse. Defendeu que o Presidente zela pela estabilidade do país e das instituições e garante que nada atrapalha a tão preciosa retoma económica, mas torceu o discurso a seu favor, claro.

Disse que o PR também zela pela normalidade da democracia e do Estado de Direito e que isso se faz intrinsecamente, observando o estado dos partidos, sobretudo dos maiores, como o PSD.

"Não se pode abrir um estado de exceção e de emergência" e interromper os processos eleitorais de vários partidos que já estavam abertos quando ocorreu a crise política, disse Rangel para justificar a sua data imaginada para as eleições, a mais "adequada" para o PSD e, logo, para Portugal, "que em nada prejudicaria o país".

Só que prejudica e muito. Atrasa em cerca de dois meses a vida e os planos de 10 milhões de portugueses e põe Portugal mais tempo sob a mira de vigilantes menos escrupulosos.

Com o orçamento em modo de segurança devido aos duodécimos, há processos, projetos, planos correntes na vida pública e privada que podem simplesmente parar. A contratação de especialistas e técnicos para serviços de oncologia que fica pendurada. A reparação do aquecimento da escola adiada para quando houver verba. O licenciamento de novos negócios que vai marinar ainda mais tempo na burocracia e na falta de meios. O alívio fiscal do IRS (uma bandeira que o PSD até diz ser mais sua do que do PS) que terá se ficar para mais tarde. O grande investimento direto estrangeiro que pode cair por uma questão de timing.

E, mesmo que os fundos europeus estejam desligados do OE, como se diz, o certo é que há metas a cumprir e, sem orçamento normal (execução orçamental fluida), pode haver derrapagens críticas. Mais meses em duodécimos agravam o risco, claro.

O que aconteceu nas últimas duas semanas tem qualquer coisa de antológico. No fundo, um político a pedir "tempo político" a todos os portugueses (famílias, empresas, o próprio Estado) para ele tentar chegar onde quer, de forma "democrática".

Por enquanto, Paulo Rangel é melhor jurista e tribuno do que gestor ou decisor público proficiente e deve ser por isso não se comove com o problema gravíssimo de haver duodécimos durante meio ano. Porque o mundo de Rangel é do "tempo político" pleno, contínuo e em liberdade. Faz política nos dias bons e nos dias maus, sobretudo agora, com a pandemia a agravar-se e com dúvidas cada vez mais sombrias sobre a força da retoma em 2022. É um estilo que vamos seguramente recordar, se chegar a primeiro-ministro.