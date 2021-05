Pedagogia pela economia

Em meados desta semana por cada dez mil pessoas já só existiam quatro casos de infetados com covid-19. Ótimas notícias quanto ao aparente controlo da pandemia. Uma boa nova também para a economia, em particular para o setor do turismo.

Assim que foi anunciado o corredor verde entre Portugal e o Reino Unido dispararam as reservas de viagens de avião para destinos como o Algarve. Percorrendo algumas terras algarvias já é possível ir vendo alguns estrangeiros em modo de férias e espera-se um primeiro boom já em junho. Contudo, também é possível verificar - e os empresários da restauração e da hotelaria estão preocupados com isso, ainda que levantando poucas ondas -, que a maioria dos forasteiros tende a esquecer-se de usar máscara e gel desinfetante. São sobretudo os portugueses quem cumpre as regras de prevenção nas praias, nas marinas e noutros locais públicos.

Férias são sinónimo de descontração, mas não de desresponsabilização. Tal como na tropa, é preciso passar mensagem de que "à vontade não é à vontadinha". As normas são para cumprir e não foram apenas desenhadas para os lusitanos. Ainda é preciso salvar o verão que está longe de ser salvo em segurança. Falta pedagogia, formação, aconselhamento junto dos que chegam para visitar os nossos locais turísticos. Estas práticas preventivas poderão ser mais úteis e com melhores efeitos no curto e médio prazo do que a aplicação de multas esporádicas aqui e acolá.

"As fronteiras abriram, mas com regras e essas regras têm de ser cumpridas", avisou o primeiro-ministro português questionado em Paris pelos jornalistas sobre a chegada de milhares de turistas a Portugal a partir desta semana. Para António Costa o equilíbrio entre a abertura de fronteiras e a contenção da pandemia assenta no "cumprimento estrito das regras", com todas as entradas a serem sujeitas a testes PCR negativos, entre outras medidas. Afirmar, no entanto, não chega. É preciso fazer chegar a mensagem aos destinatários, e em várias línguas, com uma campanha de sensibilização que ajude a salvar o verão e o próximo outono em Portugal.



Dois elogios finais para fechar a semana: primeiro, às confederações empresariais que se uniram - num movimento inédito - numa só voz, para se fazer ouvir junto do governo, numa altura em que se planeia a aplicação dos fundos europeus da bazuca. E, para fechar, um elogio ao almirante Gouveia e Melo que fez avançar o plano de vacinação, tendo a vacina chegado já a mais de 30% da população portuguesa.



Jornalista