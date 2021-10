Pedro Nuno tirou as luvas

O coma político profundo em que Fernando Medina entrou com a violenta derrota sofrida nas autárquicas de domingo deu ânimo a Pedro Nuno Santos para se atirar de cabeça para a luta pela liderança do PS.

Por muito que tente mantê-lo debaixo de olho e seguro à força das pastas com maior potencial de desastre no seu governo (da habitação às telecom em plena guerra do 5G, passando pelos transportes, com presentes envenenados como a TAP e os comboios), António Costa sempre soube que aquele que escolheu para ministro das Infraestruturas e da Habitação é uma carta descontrolada e com imenso potencial de estrago. Serviu-lhe, pela deriva esquerdista, quando foi preciso manter PCP e BE à mão de semear os acordos de governação, mas tornou-se um incómodo que não podia afastar precisamente por esse papel cumprido à mesa dos Assuntos Parlamentares, no primeiro consulado da geringonça.

O líder socialista pode agora repetir que não tomou decisões sobre a sua saída de secretário-geral e até tentar convencer-se - e a nós - que o PS nada perdeu nestas eleições autárquicas e que está tranquilo quanto ao futuro. Mas a sua fúria perante a hecatombe de Fernando Medina em Lisboa foi óbvia e reveladora - não significa apenas perder a câmara mais importante para a manutenção do poder socialista como a morte da possibilidade de sucessão que mais lhe agradava e que vinha a trabalhar há muito.

O desgaste destes anos a governar só para metade do país é indisfarçável - só não estamos a debater uma perda brutal para o PS porque o PCP ajudou a controlar os estragos ao deixar escapar autarquias históricas para os socialistas. Como é inegável o buraco que se abriu, deixando caminho livre a Pedro Nuno Santos para libertar toda a sua ambição. A demissão do presidente da CP e as consequentes declarações do ministro que tutela os comboios, atirando-se à garganta de Leão, a quem acusa de arruinar um projeto de valor por não querer abrir os cordões à bolsa, é um ataque direto e sem luvas ao líder do governo e do partido. É o próprio António Costa - e não o seu ministro das Finanças - o alvo.

Sem a competição protegida pelo líder, que nos últimos tempos até a só agora feita socialista Marta Temido juntou ao lote de putativos sucessores, Pedro Nuno Santos deixou definitivamente de tentar colher as bênçãos do líder. Será, a partir de agora, um opositor declarado com quem António Costa terá de lidar no partido e no governo.