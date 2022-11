Pensar às avessas

Embora não o digam, muitos governos convivem bem com a inflação: o PIB engorda, as receitas fiscais crescem, há mais dinheiro para distribuir em salários e pensões e, não esquecendo, fins eleitorais, muitos cidadãos ficam agradecidos e, no fim, a inflação até se torna o bode expiatório de muita ineficiência governativa. Ainda agora o primeiro-ministro português aconselhou prudência à já contida política do BCE de combate à inflação, advertindo que uma recessão agravará a situação social na Europa, um eufemismo, já que a inflação, embora possa servir os governos, é o maior infortúnio que pode acontecer à economia e aos cidadãos.

E porque assim é, foi num ato de inteligência e bom senso que os países fundadores do Euro, entre os quais Portugal, decidiram criar o Banco Central Europeu, cometendo-lhe a missão de conduzir a política monetária, manter a estabilidade de preços e proteger o poder de compra da nova moeda, com independência dos governos.

A política monetária convencional do BCE deu um forte contributo para uma inflação reduzida ao logo do tempo, mas a crise das dívidas soberanas levou o Banco a usar instrumentos não convencionais, como o quantitative easing, injetando liquidez na economia, potencialmente indutora de inflação, através da compra de ativos, essencialmente dívida pública e da baixa das taxas de juro.

Esta política levou a um aumento do rendimento disponível, do investimento, do consumo e do emprego, impulsionando o crescimento, que muitos governos logo artificialmente alavancaram em orçamentos expansionistas, todavia não sustentáveis fora do quadro vigente.

Todavia, e tal como a água, por efeito do calor, se vai transformando em vapor, também este "despejar" constante de dinheiro na economia pelo BCE e pelas políticas orçamentais inevitavelmente se transverteu em tendências inflacionistas à medida que o excesso da massa monetária deixou de ser "absorvido" pela massa subjacente do PIB potencial.

Tardou o BCE no ajuste em alta das taxas de juro, forma de diminuir a massa monetária, conter preços, reduzir consumo e investimento e, assim, a inflação.

Continuar a pedir a "moderação" desta política como fautora de crise económica e social é pensar às avessas e ignorar que nada agravará mais economia e cidadãos que uma inflação alta e persistente.



