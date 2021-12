A administração pública portuguesa, para além de pesada em burocracia, é cara e, como se não bastasse, ineficaz. Podia ser muito exigente em termos de documentos, ter muita gente e, por isso, ser cara, mas ser diligente e eficaz. Assim, junta-se o pior dos 3 mundos. Numa intervenção recente, na AEP, António Costa assumiu, honra lhe seja feita, que não iria ser demagógico e prometer descida de impostos. Ou seja, com ele, não haverá um emagrecimento da máquina do Estado. Não se sabe se ganhará as eleições e, se as ganhar, em que condições. Uma eventual alternativa demorará, sempre, tempo a arrumar a casa. Neste contexto, em vez de reclamar grandes alterações, pareceria mais prudente, e útil, que os empresários se focassem na melhoria da eficácia administrativa, sobretudo na simplificação e celeridade dos procedimentos. E, esta, é uma boa altura.

Na verdade, com o aproximar das eleições, por iniciativa própria, ou a solicitação da comunicação social, as associações empresariais, e os próprios líderes empresariais, são dados a opinar sobre o que consideram deverem ser as prioridades políticas. Não vem daí mal ao mundo, sobretudo se esses contributos forem bem fundamentados e claros os pressupostos orçamentais em que assentam. No meu entender, tais propostas serão tanto mais profícuas, quanto mais reflitam a experiência vivida, situações concretas que podem ser alteradas sem que sejam necessárias as tão badaladas grandes reformas. Pequenos passos, viáveis, focados na melhoria da eficácia. Recusando a ladainha de que são precisos mais recursos: muitas empresas reorganizaram-se, modernizaram-se e produzem, hoje, mais com os mesmos, ou menos, recursos. As sugestões que fossem feitas deveriam ter a mesma publicidade que é dada aos tais grandes contributos, exigindo que se explique porque não são viáveis, expondo os serviços públicos a um escrutínio... público.

Talvez a burocracia não diminua, a máquina não fique mais barata, mas se fosse mais eficaz, nos pequenos e grandes atos, seria uma evolução. O primeiro passo.

Alberto Castro, economista e professor universitário