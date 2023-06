Perigo: Ratings a piorar

As agências de rating têm uma tremenda e exagerda influência nos mercados de capitais, sinalizando os investimentos perigosos, de que os investidores se afastam, e apontando os de baixo risco, que atraem os grandes capitais dos capitais dos bancos, seguradoras, fundos de investimento e fundos de pensões e mesmo os pequenos capitais de investidores particulares.

Um conjunto relativamente pequeno de empresas de rating, quatro a seis empresas, tem, pois, um poder enorme, funcionando como o agulheiro dos sistemas ferroviários retirando os comboios de uma linha, canalizando para outras, levando as composições para as linhas que pretende. Estas empresas decidem que Estados, empresas e projetos terão financiamento a baixo custo e Estados, empresas e projetos serão excluídos ou pagarão um preço mais alto.

As suas decisões têm uma componente técnica forte mas no fundo são essencialmente políticas.

Assim, os Estados e Empresas procuram manter ratings elevados, cumprindo as recomendações dessas agências. Quando os ratings caem o financiamento torna-se mais caro ou mesmo impossível. Os Estados têm então de recorrer ao financiamento de instituições como o BCE ou o FMI, um financiamento que vem sempre com a imposição de uma agenda neoliberal asfixiante.

Um dos motores económicos da zona Euro, a França, viu recentemente o seu rating atribuído pela agência Fitch diminuído de "AA" para "AA-1" e hoje espera-se que a Standard & Poors anuncie também uma baixa do rating francês.

Esta é uma péssima notícia para Portugal que, obviamente, pode esperar a breve trecho uma diminuição do seu rating, uma vez que o rating do Estado português será sempre inferior ao do Estado francês.

A descida do rating com a, consequente, subida das taxas de juro da dívida pública serão um travão ao investimento público e um obstáculo à improvável descida de impostos sobre as classes trabalhadoras e ao necessário reforço do serviço nacional de saúde e de educação.

Uma descida de rating pronuncia um aumento da austeridade e das dificuldades que enfrentam as famílias e um aumento da fuga de portugueses para outros países.

Esperemos, pois, que o rating francês não diminua ainda mais e que Macron desista das políticas que têm abalado a coesão social francesa e a confiança dos parceiros sociais nas instituições.

Com a inflação a persistir em níveis preocupantes, com a produção a concentrar-se em armamentos, com as dificuldades de recrutamento em diversas indústrias, com as barreiras alfandegárias e o protecionismo as crescer em alguns dos principais destinos de exportações europeias (nos EUA em especial), com a recessão instalada na Alemanha, a descida dos ratings franceses é mais uma má notícias a acrescentar a uma longa lista.

Os tempos não estão fáceis e o governo parece alheado do que se passa no mundo e em Portugal, a oposição está completamente embrenhada na discussão de casos irrelevantes (a que horas Galamba telefonou para a PJ , se o contactou o SIS ou se foi apenas a Chefe de Gabinete, etc.) falando literalmente para o éter, o país sofre, a seca assola a agricultura, os jovens e os imigrantes não acedem à habitação, os doentes esperam, os alunos não têm condições, os professores empobrecem, as oportunidades vão passando ao lado e a crise avoluma-se. É preciso uma outra alternativa.