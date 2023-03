Perpetuação da elite

A nova versão do Campeonato do Mundo de clubes de futebol começa a ganhar forma definitiva. À UEFA são atribuídas 12 vagas, quatro delas destinadas a vencedores da Liga dos Campeões no quadriénio anterior e as restantes aos mais bem posicionados no ranking europeu de clubes.

Subsiste a dúvida quanto à determinação do ranking: se será o atual ou se, como fará mais sentido, um novo em que a pontuação resulte exclusivamente do desempenho na Liga dos Campeões e sem a inclusão do coeficiente dos países.

E há uma condicionante significativa: a participação está limitada a dois clubes por país, excetuando-se os campeões europeus no quadriénio anterior. Tendo em conta os coeficientes desde 2020/21, é provável que Benfica e/ou FC Porto marquem presença, assim o desempenho na próxima época seja em linha com o de anos recentes.

No ranking (desde 2020/21), o Benfica é o 10.o, com 54 pontos, e o FC Porto o 13ª, com 51. Braga e Sporting ocupam posições mais modestas, 35ª e 37ª, respetivamente. Mas tanto Benfica como Sporting continuam em prova na presente época, podendo somar mais pontos. E falta 2023/24.

Como Chelsea e Real Madrid já se apuraram (vencedores da Liga dos Campeões) e ambos se encontram acima do Benfica no ranking, além de serem quatro os ingleses entre os oito primeiros, é expectável que pelo menos uma vaga seja destinada a um clube português, senão mesmo duas.

Disputada em junho e julho, a cada quatro anos, esta competição tornar-se-á um dos pontos mais altos do calendário futebolístico, gerando avultados prémios de participação e desempenho (28,3 milhões de euros pela participação em 2025). Numa perspetiva crítica, por certo contribuirá para a acentuação do desequilíbrio entre os clubes de elite e os restantes.

Note-se o que acontece na Europa devido aos prémios da Liga dos Campeões, sendo que o Campeonato do Mundo contará com os que nela se distinguiram. O risco de perpetuação de uma elite do futebol não se confina à eventualidade da criação de uma Superliga Europeia.

