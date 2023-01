Perplexidades

Neste aparente "inverno do nosso descontentamento", em que os protestos pululam, alguns aspetos concomitantes causam perplexidade.

Habituei-me a ouvir os representantes dos professores, eternos ou mais novos, desfiarem um rosário de problemas entre os quais avultavam a precariedade perpétua ou a colocação avulsa, muitas vezes bem longe de casa. O ministro terá aventado a hipótese de parte dessas colocações (que não as regras!) poder ser descentralizada e eis que "a classe" se levantou, contestando, com o argumento capcioso de que o resultado seria pior, dando campo a todo o tipo de nepotismo e favorecimentos. A descentralização é prática corrente em muitos outros países. Não em Portugal onde se continua a preferir a decisão centralizada: é má, mas igual para todos!

O atual sistema de acesso ao ensino superior, dando um peso elevado às médias do ensino secundário, favorece duplamente os filhos das famílias mais abastadas, sociologicamente já com vantagem e com a possibilidade de escolher escolas, ou de contratar explicadores, que potenciam essa diferença. Para a mitigar, um secretário de Estado, especialista nestas matérias, propôs aumentar o peso dos exames nacionais. Mais uma vez, tal como noutros países. A reação? Nem pensar! Vai piorar tudo!

Os serviços de saúde no Norte desenharam um modo de organização e funcionamento que tem minorado as debilidades das urgências especializadas. Pareceria sensato ensaiar a sua aplicação na Grande Lisboa, como propôs o diretor executivo do SNS. "Isso é no Porto. Aqui é diferente. Não vai funcionar!". A julgar pelo menor ruído mediático, afinal talvez funcione.

Há falta de médicos, ouvimos os seus representantes dizer. Só até às eleições para a Ordem! "Nada disso. Não são precisos novos cursos. O que falta são especialistas, os incentivos certos e outra organização". Descontem-se os excessos corporativos (os médicos percebem bem a lei da oferta e da procura!) e teremos aqui o enunciado de uma "receita", generalizável a outros setores do Estado. A receita é boa! O remédio é que é capaz de ser azedo!

Economista e professor universitário