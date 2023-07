Persiste o divórcio entre empresas e doutorados

O tecido empresarial português continua a revelar pouca apetência por doutorados, e vice-versa. Enquanto no resto da UE há cerca de 40% de doutorados nas empresas, em Portugal esse valor queda-se pelos 7%. Isto numa altura em que se assiste a um aumento continuado da população doutorada, cujo crescimento, entre 2015 e 2020, foi de 17% (passou de 30 807 para 37 113 doutorados).

Há, portanto, uma "fraca capacidade" de transferir para a economia o conhecimento e a tecnologia produzidos pelos doutorados, como conclui o Relatório de Avaliação do Portugal 2020. Para isso, muito contribui a falta de atratividade das bolsas e programas de doutoramento em ambiente empresarial, que têm uma expressão residual no conjunto dos apoios à formação avançada.

Mas existe também um manifesto desinteresse do setor empresarial pelo potencial dos doutorados. Os concursos do Portugal 2020 para financiar em 50% a contratação de doutorados e pós-doutorados tiveram pouca adesão pelas empresas, que assim perderam a oportunidade de ganhar ou reforçar a sua massa crítica.

Há, pois, muito trabalho a fazer nos três vértices da equação. Do lado da Academia, seria conveniente a oferta de formações avançadas mais curtas, flexíveis e direcionadas para a dinâmica das empresas, bem como o alinhamento dos projetos de investigação com os desafios do tecido empresarial. Do lado das empresas, importa acabar com um certo preconceito em relação ao meio académico, que leva os empresários a não contratarem doutorados por recearem o seu custo e não acreditarem no valor que podem aportar à organização. Do lado do Governo, convém tornar mais atrativas as bolsas e programas de doutoramento em ambiente empresarial e reforçar o cofinanciamento dos doutorados por fundos comunitários.

Parece-me fundamental para a transformação do tecido empresarial português, e consequente reforço da sua produtividade e competitividade, a integração de mais doutorados nas empresas. Isto significaria capacitar as empresas com conhecimento especializado, competências diferenciadoras, capacidade de inovação, qualidade de gestão, tecnologias disruptivas e mentalidade empreendedora.

As empresas teriam assim melhores condições para investir na inovação e, a partir daí, desenvolver bens, serviços e tecnologias mais competitivos. Acresce que o nível de qualificação do capital humano constitui um fator de atração de investimento, que é orientado, em boa medida, em função do talento disponível.

Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários