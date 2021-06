Personalizar oferta e vender mais através de insights valiosos

São claros os benefícios da transformação digital para as empresas, sendo notória a sua crescente relevância nos últimos anos, nos mais variados setores. Porém, existem ainda alguns desafios a serem superados no caminho para uma organização mais digital e disruptiva. Transformar os dados em insights que sejam relevantes para o negócio é ainda uma lacuna em algumas empresas e, sem dúvida, constitui um dos hot topics que os gestores devem colocar na sua lista de prioridades.

Personalizar a oferta é, hoje, mais importante do que nunca, mas para isso é necessário lidar com os insights corretos. Tomar decisões e gerir as operações de uma empresa com base em instintos já não funciona. A incerteza do futuro aliada a um novo perfil de consumidor, que é hoje simultaneamente mais informado e exigente, mas menos fidelizado, leva as empresas a repensarem estratégias e otimizarem operações. É necessário potenciar oportunidades adaptadas às necessidades e preferências dos consumidores. Para isso, é crucial ter soluções de Data Analytics e Inteligência Artificial que permitem ter um conhecimento profundo dos clientes, de forma a alavancar o crescimento e o desempenho da organização, criando assim novos modelos de negócio, num mundo constantemente conectado, onde o aumento do volume de dados é exponencial - dados estes que necessitam de ser corretamente extraídos, processados e analisados para que as estratégias utilizadas sejam relevantes e impactantes.

Através da utilização de soluções tecnológicas disruptivas, as organizações conseguem ter acesso a insights que permitem um grande retorno ao nível de resultados, um conhecimento profundo dos clientes e do mercado, conseguindo assim alcançar maiores vantagens competitivas e novas oportunidades de negócio. É hoje possível às empresas obter insights poderosos, que dão suporte ao desenvolvimento de estratégias altamente eficazes e a decisões mais conscientes e fundamentadas.

As organizações data-driven, que já utilizam sistemas de informação para analisar dados, são as que alcançam níveis de maior eficiência, reduzem custos, beneficiam de maior rentabilidade, antecipam cenários, e desenvolvem estratégias com base em evidências, o que as torna resistentes aos desafios do futuro.

Segundo um inquérito recente da BARC (BARC BI Trend Monitor), a cultura data-driven foi identificada por um conjunto de fornecedores, consultores e utilizadores, como uma das tendências que mais importância terá na sua operação em 2021.

A verdade é que temos vindo a evoluir também na complexidade das ferramentas tecnológicas e nas suas possibilidades. As empresas de sucesso são aquelas que conseguem extrair informação relevante da grande quantidade de dados ao seu dispor, recorrendo a soluções de Data Analytics e Inteligência Artificial. Monitorizar os principais indicadores, disponibilizar produtos e serviços que gerem valor, otimizar as campanhas de marketing e direcionar as ações para públicos com mais probabilidade de compra são algumas das muitas vantagens que as soluções tecnológicas trazem e que permitem aumentar as vendas.

Sem dúvida que a tecnologia tem evoluído para oferecer novas e inovadoras formas de interpretar, sistematizar e apresentar os dados, e novas ferramentas de Inteligência Artificial, incluindo Machine Learning e Deep Learning, trazem um enorme valor acrescentado ao negócio, aumento de produtividade, melhoria da relação com o cliente, poupança de tempo e dinheiro.

A análise correta dos dados gerados permite obter um conhecimento sem precedentes do mercado e do consumidor, conseguindo assim ir ao encontro das preferências e necessidades dos clientes, potenciando a notoriedade e a rentabilidade da marca.

Hoje, com toda a informação disponível à distância de um clique, nunca foi tão fácil para os clientes encontrarem e avaliarem determinada marca. Nunca a pegada digital foi tão importante e ter a estratégia certa para transformar estes dados em insights capazes de potenciar o negócio é, sem dúvida, imprescindível para o sucesso do seu negócio.

José Oliveira, CEO, BI4ALL