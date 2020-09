Pipocas, cinema, e o fim de uma era

A Hollywood Boulevard, que quase todas as semanas era fechada ao trânsito para uma passadeira vermelha e fervilhava com turistas e imitadores de celebridades, tornou-se uma ante-câmara do apocalipse que desceu sobre a indústria do cinema. As estrelas cravadas no passeio da fama, por estes dias, não iluminam ninguém.

As salas continuam fechadas cinco meses depois, danos colaterais de um país que falhou redondamente no combate ao coronavírus. Os estúdios estão silenciosos, de luzes apagadas. As poucas produções que vão acontecendo fazem-se na rua – há pouco tempo assisti a uma num parque de norte Hollywood, com poucos actores, uma equipa de produção mínima e máscaras para toda a gente fora de plano.

Agora que os Estados Unidos passaram a marca de seis milhões de infectados e 183 mil mortos, sabemos que a pandemia está para durar. E isso afectará profundamente as decisões dos grandes estúdios, que estão a patinar sem saber o que fazer com os potenciais ‘blockbusters’ que tinham previstos para este ano.

O cenário é pessimista, para dizer o mínimo. Cerca de 60% das salas de cinema no país reabriram, com lotação reduzida, mas os resultados são pouco interessantes. Em Los Angeles não há ainda salas abertas, porque a taxa de infecções continua demasiado alta. Onde as salas abriram, pouca gente se atreveu a ir ver “Os novos mutantes”, que era suposto ser um sucesso garantido no já longo franchise X-Men que tanto dinheiro deu à 20th Century Fox. Não se sabe como as audiências vão reagir ao novo de Christopher Nolan, “Tenet”, outro mega-filme que custou à Warner Bros. mais de 160 milhões de euros e que pelo menos fora dos EUA teve um fim-de-semana inicial promissor.

Mas os estúdios norte-americanos não podem viver das bilheteiras internacionais. Há perto de 41 mil cinemas com múltiplas salas nos Estados Unidos, que além dos filmes têm negócios adjacentes que geram bastantes receitas – das pipocas aos refrigerantes, gelados e gomas, da venda de merchandising aos eventos privados. Para se ter uma noção, a França é o país europeu com mais salas de cinema per capita na Europa, num total de 2040 (dados de 2019). E um bilhete de cinema custa mais nos EUA, em média 10 dólares, mas a chegar aos 18 e 20 nalguns lados.

Se a fórmula dos super-heróis está gasta e os thrillers de orçamento elevado não atraírem espectadores sedentos de distracção às salas de cinema, temos um problema sério entre mãos, bem pior que o declínio que se experimentou na última década.

As marcas podem virar-se para o arriscado mundo do streaming e apostar que os consumidores estão disponíveis para pagar um extra pela novidade. “Hamilton”, “Trolls World Tour” e “Mulan” são as primeiras grandes produções a estrearem assim, mas isso pode ter um efeito contra-producente e habituar os consumidores a verem as estreias em casa. Ir ao cinema é uma experiência que envolve rituais e justifica o dispêndio em extras – as salas da Alamo Drafthouse, com cadeiras de luxo e serviço de mesa, são um exemplo disso.

Houve demasiados investimentos em som, ambiente e tecnologia nos últimos anos. Sem resultados fortes de bilheteira, não haverá oferta nem procura suficiente para manter dezenas de milhares de cinemas à tona de água. E não havendo uma rede tão extensa de salas para rentabilizar os filmes, os estúdios vão repensar as grandes produções.

Não é que haja agora grande coisa a ser feita para estrear na rentrée ou até em 2021, mas o que parece estar em causa é uma mudança permanente por causa de um problema temporário. Quando a pandemia for resolvida, quantas salas de cinema estarão de pé? Quantos grandes filmes estarão a ser feitos na grande máquina de Hollywood? Quantos consumidores terão vontade de voltar à experiência do cinema?

Talvez haja um regresso ao cinema europeu. Ou de outras partes do mundo.

Costuma dizer-se que Hollywood tem as avenidas mais cheias de sonhos e esperanças. Mas os sonhos correm o risco de serem quebrados. Tal como nos filmes.