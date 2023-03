Planeamento Estratégico: a base da longevidade empresarial

A capacidade de planear o futuro e de antecipar riscos é fundamental para o sucesso em qualquer contexto. No domínio dos negócios, essa é uma qualidade ainda maior. Há crises (e também oportunidades) que surgem subitamente e cujo impacto financeiro pode ser determinante para o futuro de uma empresa. Planear torna-se, por isso, indispensável para qualquer organização que pretenda saber como reagir de forma estruturada à mudança. Em contexto empresarial, esta competência tem um nome: chama-se "planeamento estratégico" e é decisiva para a sobrevivência das organizações, especialmente daquelas com menor dimensão.

Pode questionar, legitimamente, "para quê planear perante tanta incerteza?". Permita-me responder que é preciso uma mudança de mentalidade. Muitos gestores operam ainda com a noção de que planificar não faz sentido porque imprevistos são isso mesmo: eventos que nunca se vão antecipar. Mas o processo de planeamento estratégico é precisamente a ferramenta que prepara as empresas para enfrentar mudanças drásticas.

Um processo de planeamento estratégico permite identificar com detalhe as fraquezas e as oportunidades de melhoria de uma organização, assim como projetar cenários positivos e negativos. Adicionalmente, ajuda a antecipar a melhor forma de atuar nesses cenários, com que recursos e com que impacto financeiro.

É importante não esquecer que um bom processo de planeamento estratégico ajuda a criar "bolsas de ar" e zonas flexíveis que permitem às empresas mitigar imprevistos e cenários de instabilidade. É, muito sucintamente, uma solução que ajuda a pensar a longo prazo, para acelerar a tomada de decisão e a execução, sem esquecer as ações táticas necessárias no curto prazo.

É fácil pensar num exemplo que ilustre a importância do planeamento estratégico. Imagine um salão de cabeleireiro que é forçado a fechar durante dias, ou semanas, devido a uma forte inundação no espaço. Como iria continuar a impulsionar vendas e garantir a sustentabilidade do negócio? Como iria garantir a comunicação com os clientes durante esse período? E como pagaria aos fornecedores sem receber dos clientes? Estas são algumas das questões que poderiam surgir perante um cenário deste cariz.

Um planeamento estratégico previamente implementado ajudaria a criar uma direção face ao imprevisto e gerar, assim, as condições para uma empresa continuar ativa, mesmo quando tem de "fechar portas".

Há, obviamente, desafios. O planeamento requer um investimento significativo de tempo. Por outro lado, a implementação de um plano vai implicar mudanças no modo como uma organização opera. Estas alterações gerarão sempre resistência.

Para se ter sucesso neste campo, a Cultura organizacional é a chave. É necessário fomentar uma cultura de pensamento estratégico que envolva todas as áreas da empresa - não apenas da equipa de liderança. Os líderes e gestores devem ser os principais defensores do processo, mas deve haver um sentido de propósito partilhado. É trabalhoso? Garantidamente, mas os resultados gratificam.

Podemos identificar 5 benefícios-chave do planeamento estratégico nas empresas: ajuda na definição de objetivos e de prioridades com mais clareza; permite, por consequência, alocar recursos de forma mais eficiente; melhora a tomada de decisão por permitir conhecer fatores internos e externos que podem afetar o sucesso do negócio; promove a união entre todos os níveis da organização; e, sublinhe-se, facilita a gestão eficiente de riscos.

Os imprevistos vão ser sempre uma realidade para as empresas, mas uma visão de futuro, sustentada num plano sólido, permite aumentar as probabilidades de sobrevivência e a longevidade dos negócios. Com a implementação deste processo de planeamento, há oportunidades de valor escondidas que podem e devem ser destapadas. O importante é começar.

Sara Almeida, fundadora e CEO da Com.Passo Consulting