Planeamento urbano e construção sustentável: dois eixos na luta contra as alterações climáticas

De uma forma cada vez mais recorrente, temos assistido a diversas discussões sobre as alterações climáticas bem como sobre as medidas a aplicar nos diversos setores de atividade com o intuito de tornar os mesmos mais sustentáveis. Felizmente, o setor imobiliário em Portugal não é indiferente a esta preocupação.

Os desafios colocados pelos riscos climáticos ao setor imobiliário passam por diminuir as emissões de dióxido de carbono, por reduzir a dependência do petróleo e matérias-primas vindas do exterior, pela construção de edifícios que consumam menos energia e recursos naturais através da utilização de materiais naturais duradouros e de baixa manutenção.

O futuro da construção poderá passar pela sua descarbonização mediante a industrialização dos processos construtivos e a economia circular. A industrialização através da construção modular poderá permitir uma otimização de recursos, seja na gestão dos processos e equipas de construção, seja no transporte de materiais, que poderão implicar um menor consumo energético sem aumentar os custos de produção. Por outro lado, a economia circular, que se traduz na redução, reutilização e reciclagem de materiais, poderá permitir o melhoramento da eficiência energética e construtiva. Esta técnica poderá implicar a diminuição da extração de matérias-primas virgens ao reutilizar matérias-primas que já foram extraídas para a construção de edifícios.

Nestes novos processos construtivos deve ser privilegiada a utilização de novos materiais mais sustentáveis, como por exemplo a cortiça que permite a construção modular de paredes sem a necessidade de outro tipo de ferramentas e a utilização de argamassas que incorporem componentes que são reciclados de outras indústrias como as areias (a partir da indústria de celulose), ou seja materiais cujas partes integrantes permitam reduzir a componente de carbono dos edifícios.

No sentido de adaptar os planos diretores ao paradigma de construção sustentável, a Comissão Nacional de Território aprovou no dia 17 de dezembro de 2020 o documento PDM GO - Boas Práticas para os Planos Diretores Municipais ("PDM GO"). Este documento integrado no Programa SIMPLEX constitui um modelo para o processo de revisão dos Planos Diretores Municipais ("PDM") uma vez que apresenta novas abordagens de sustentabilidade, introdutoras de processos de planeamento estratégico e colaborativo e de processos de gestão adaptativa do território.

Tal como indicado no PDM GO - Boas Práticas para os Planos Diretores Municipais, num quadro de mudança e incerteza, designadamente de alterações climáticas, demográficas e tecnológicas, o equilíbrio do território passa também pela criação de uma paisagem de maior valor, contrariando a segregação e fragmentação territorial.

Deste modo, o PDM GO aborda temáticas como a adaptação às alterações climáticas; serviços dos ecossistemas; paisagem; mobilidade em territórios de baixa densidade; economia circular; utilização sustentável do solo rústico e sustentabilidade económico-financeira. Visa-se ainda a utilização de materiais sustentáveis na construção de edifícios, a implementação de medidas de eficiência energética e a economia circular ao nível do planeamento e gestão territorial.

Tendo em conta a atual situação económica e climática e tendo em conta que o setor imobiliário é um dos setores com maior pegada ecológica, está na hora de tornar o mesmo mais sustentável, quer seja de um ponto de vista ecológico, quer seja de um ponto de vista económico.

Pedro Borges Rodrigues, Associado Sénior da Miranda & Associados / Manuel Franqueira Dias, Associado da Miranda & Associados, em colaboração com a ESGimpact+ Team da Miranda Alliance.