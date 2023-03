Planos de IPO adiados e setor a desacelerar. O que significa e como vai ser 2023?

O inverno está a ser muito rigoroso no mercado das Ofertas Públicas Iniciais. Aliás, a frente fria tem sido arrasadora e promete estender-se por mais uns tempos. O que é que isto quer dizer na prática?

Para fazermos um ponto de situação e arriscarmos traçar cenários futuros temos de fazer um pequeno flashback.

Em 2021 houve 1035 IPO, um absoluto recorde. Mas no passado, o número de empresas diminuiu 82% face ao ano anterior. São muitas as razões para esta desaceleração, mas entre elas está o constante aumento da inflação e a própria resposta do FED para a estabilizar. O resultado é inevitável: com uma política monetária rigorosa e a incerteza sobre o futuro da economia, muitas empresas veem-se forçadas a adiar os seus planos de IPO.

Este ano mercado de IPO deverá recuperar gradualmente, à medida que o aperto monetário da Fed abrandar. Mas existem duas condições cruciais para a abertura de uma nova janela de oportunidades.

Em primeiro lugar uma menor inflação. A elevada inflação é o que leva o FED a aumentar a sua taxa base. Com isto o dinheiro torna-se mais caro, incluindo os empréstimos a empresas. Uma taxa elevada afeta negativamente a valorização das empresas que estão em crescimento, pelo que muitos investidores deslocam capital de ações de "crescimento" para ações de "valor" durante um período de aperto da política monetária. Uma forte tendência descendente da inflação será o principal motivo para a entidade reguladora aliviar a política monetária. Os dados mais recentes referentes à inflação nos EUA mostram precisamente esta tendência, o que aumenta a esperança no abrandamento da subida das taxas.

Em segundo lugar, o Fear Index é inferior a 20 pontos. O Índice de Volatilidade VIX, ou o Fear Index, é utilizado para medir o sentimento do mercado relativamente à volatilidade futura. Quanto mais baixo for o valor do índice, menor será o receio dos investidores de que o mercado se mova fortemente. Para que a janela de oportunidades no mercado de IPO se abra, é necessário que o Índice de Volatilidade VIX desça dos 20 pontos, porque num mercado altamente volátil, as empresas e os avaliadores têm dificuldades em determinar o valor justo a partir do qual a oferta se possa tornar interessante para os investidores, o que conduz a adiamentos na entrada no mercado. Desde o início de 2023, o valor do índice tem vindo a diminuir, situando-se agora nos 18 pontos. A última vez que o VIX esteve a este nível foi exatamente há um ano.

Centenas de empresas realizaram pedidos de IPO à Securities and Exchange Commission e estão agora à espera para ver se os mercados estão prontos para um IPO . Também os próprios investidores estão entusiasmados devido a ofertas como a Stripe, Databricks, Plaid Discord, Reddit e outras. Cada uma das empresas está avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares.

Isto significa que todos os planos devem ficar na gaveta? Não. Mesmo em tempos complicados, há empresas que entram no mercado. Em 2022, houve IPO bem-sucedidas nos mercados locais, como por exemplo, a Porsche que foi referenciada na Bolsa de Frankfurt.

O fabricante de automóveis de luxo angariou cerca de 9,1 mil milhões de dólares, e desde a oferta que as suas ações têm vindo a subir. Para além disto, tornou-se num dos cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo por capitalização.

O IPO da KazMunayGas também abalou o mercado no Cazaquistão. O gigante de petróleo e gás foi o que apresentou a maior oferta para a Bolsa de Valores do Cazaquistão. O elevado volume de transações deste título no mercado secundário mostra o interesse dos investidores. Um mês após a abertura da bolsa, as ações da empresa subiram 13%.

Se estas ofertas foram bem-sucedidas, mesmo feitas num período instável e volátil, então 2023 poderá trazer sem dúvida IPO interessantes e promissoras. O essencial é não perder as oportunidades que vão surgindo no mercado.

Timur Turlov, CEO e fundador da Freedom Holding