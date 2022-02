Playoffs no futebol?

Enquanto na Alemanha se pensa o futuro do futebol, por aqui anuncia-se uma nova sede para a Liga Portugal, construída de raiz. Venha o champanhe e os confetti! Terá isto e aquilo, só não organizará um setor caracterizado pelo futebol muito atrativo, público em quantidade aceitável, instalações confortáveis e acesso fácil em todos os estádios ou relvados irrepreensíveis. Mas não nos deixemos enredar em pormenores insignificantes, coitada da Premier League, instalada num edifício de escritórios partilhado com outras empresas...

Entretanto, Oliver Kahn, CEO do Bayern Munique, o crónico campeão alemão, apesar de presumivelmente indiferente a grandes questões como a do património imobiliário da Bundesliga, constata o enorme sucesso a todos os níveis do campeonato alemão, porém identifica o risco que pode representar a hegemonia do clube que lidera e lança uma proposta disruptiva para o modelo competitivo da prova, aventando a introdução de playoffs, originado na meca do entretenimento (também desportivo), os EUA, e implementado e mais que testado, com sucesso, em várias modalidades por todo o mundo.

A principal vantagem passa pela incerteza, até final da época, quanto ao campeão, o que gera mais emoção e a subsequente imensa valorização de um conjunto de jogos decisivos, com acréscimo de receitas considerável, mesmo que algum desinteresse pela fase da temporada que precede os playoffs (principal desvantagem) possa gerar diminuição de proveitos na comparação entre a época regular do novo modelo e o existente. E, tratando-se de maximização de receitas na indústria do entretenimento, se os americanos assim o fazem, é porque está certo - que não haja dúvidas.

O grande óbice está relacionado com o ultraconservadorismo característico do futebol, apesar de nos últimos anos ter havido algumas inovações interessantes, sempre muito atrasadas em relação a outras modalidades.

Kahn não está a ser tratado como um lunático pela Bundesliga e isso já é um bom princípio. Por aqui anunciam-se obras...

Gestor e autor