O meio é a mensagem, escreveu Marshall McLuhan em 1967, numa análise dos efeitos da comunicação de massas tão acertada que perdura até aos dias de hoje. O que McLuhan teorizou bem antes da Internet e das redes sociais é agora mais empiricamente comprovável que nunca. As contas nas redes sociais são próteses técnicas do ser humano, em casos extremos a sua forma dominante de existência. O impacto destas plataformas na vida em sociedade ainda está a ser estudado. Mas é já evidente que vivemos numa plutocracia digital, governados por um pequeno grupo de bilionários que exerce o seu poder através da riqueza.

A compra do Twitter pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk, vem cimentar os alicerces deste pódio circunscrito de bilionários que detêm os meios mais influentes de distribuição de mensagens. A forma como lá chegaram difere bastante, mas o efeito prático é o mesmo: Mark Zuckerberg, o 14º mais rico do mundo, controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp; Elon Musk, o mais rico, passará a controlar o Twitter; Larry Page (8º) e Sergey Brin (10º) controlam a Alphabet, dona do YouTube e do Google.

E nem é preciso alargar para meios mais tradicionais, mas se o fizéssemos encontrávamos o terceiro mais rico Jeff Bezos na posse do Washington Post ou Michael Bloomberg (12º) no controlo da gigante com o seu nome, Bloomberg, além de vários outros membros do clube dos ricos na frente de jornais como o LA Times e revistas como a Time.

Multi-milionários sempre procuraram aumentar a sua influência, especialmente política, através do controlo de meios de comunicação. Isso não é novo. A ambição de Elon Musk não é inovadora.

O que é novo, e difere de todos os outros momentos da história - até do domínio impressionante de Silvio Berlusconi sobre os meios de comunicação italianos, antes, durante e depois de ser primeiro-ministro - é a natureza dos meios digitais. Deter um jornal influente no Missouri em 1975 ou uma rádio nacional nas Astúrias em 1986 não se traduzia num impacto global imediato. As mensagens não eram reproduzidas milhares de vezes em questão de segundos; não era possível direccioná-las a segmentos específicos da população com custos mínimos e eficácia máxima; um escândalo não rebentava em milhares de mini-explosões num só minuto. Estão a ver o raciocínio.

O poder da amplificação de mensagens nas plataformas online via algoritmos pouco transparentes e muito eficazes não tem precedentes. O potencial para fazer chegar aos quatro cantos do mundo todo o tipo de desinformação, discurso de ódio e teorias da conspiração está mais que comprovado com movimentos como QAnon e eventos como a insurreição no Capitólio.

Sim, os bilionários sempre procuraram deter meios de comunicação. Mas estas plataformas de distribuição e influência são fundamentalmente diferentes. O poder que conferem é global, imediato e incomensurável. Há motivos para estar muito mais desconfortável com o poder que Zuckerberg exerce no seu triunvirato de apps e com o que Elon Musk vai exercer no Twitter que com o facto de Laurene Powell Jobs ter adquirido a The Atlantic.

As escolhas destes bilionários, que têm mão pesada sobre todas as regras e termos de utilização das suas plataformas, são muito mais consequentes. Isso torna a tarefa incrivelmente complexa e mais difícil de regulamentar que um meio de comunicação tradicional.

Ainda assim, é impressionante como os legisladores nos Estados Unidos - onde todas estas plataformas estão sediadas - têm sido ineficazes mesmo perante os resultados desastrosos dos últimos anos. A plutocracia digital que nos governa só tenderá a tornar-se mais ambiciosa. E também não ajuda a mitologia que rodeia os multi-milionários de Silicon Valley e esta ideia de que se são bons a fazer uma coisa, são bons a fazer tudo.

Elon Musk é a prova viva de que isso não é verdade. Peter Thiel, o empresário que fundou o PayPal com Musk, é outro exemplo crasso. Está na hora de agir como se a casa estivesse a arder, porque está mesmo. O que vem por aí, temo, é bastante pior que o que ficou para trás.