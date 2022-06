PME sem direito a celebrar 

O Dia Internacional das PME, comemorado a 27 de junho, é um bom pretexto para refletir sobre grande parte do tecido empresarial português. Segundo um estudo da Pordata, 99% das empresas nacionais são consideradas "pequenas e médias", sendo que 96% têm ainda menos de dez trabalhadores. Números que atestam da relevância que as PME têm na criação de riqueza, emprego e desenvolvimento económico.

Vivemos, contudo, num país onde as empresas sofrem inúmeros constrangimentos e bloqueios, prejudicadas por uma cultura de hostilidade à iniciativa privada. O Estado dá o (mau) exemplo, sendo mais vezes adversário do que parceiro dos negócios, como se constata pela adoção de uma das cargas fiscais mais pesadas para as empresas em toda a União Europeia. Isto, num país que carece de investimento privado como de pão para a boca.

A pandemia também foi um bom barómetro desta tensão entre setor público e privado. Os apoios prometidos pelo governo demoraram, em média, um ano e meio a chegar às empresas e as famosas linhas de crédito, que tinham 100 milhões de euros cabimentados no OE 2021, na prática só injetaram 25 milhões na "economia real". Para não falar de um PRR que dedicou 70% das verbas a suprir carências de investimento público e apenas 30% para as empresas.

O contexto, entenda-se, não é para grandes comemorações. Há problemas sérios de financiamento e capitalização nas PME nacionais, num cenário em que se anunciam aumentos nas taxas de juro. A crise inflacionista veio para ficar e os custos de contexto para as empresas não param de aumentar, tornando inviável a atividade em muitas delas. Setores fundamentais para a nossa economia, como a construção civil, o turismo e a indústria, enfrentam uma escassez de mão-de-obra nunca vista, na casa das muitas dezenas de milhares de trabalhadores. Tudo isto é real e preocupante.

Se nada for feito no curto prazo, muitos dos mais de um milhão de pequenos negócios portugueses vão enfrentar sérios problemas de sustentabilidade.

Ser PME em Portugal é um ato de resistência. Mas não pode ser um ato de boa vontade. É bom que todos tenhamos consciência disso.

Empresário e presidente da Associação Comercial do Porto