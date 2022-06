Podem as criptomoeadas proteger contra a inflação?

Nas últimas semanas, registaram-se vários acontecimentos com impacto em todos os tipos de índices bolsistas, bem como nas taxas de câmbio de todos os criptoativos, incluindo a Bitcoin.

O seu valor foi influenciado pelo ataque especulativo ao algoritmo de estabilização do Terra. Tudo parece indicar que algum tipo de hedge fund levou a cabo um ataque especulativo que gerou a venda a descoberto de uma grande quantidade de bitcoins. O consequente colapso dos preços forçou o Terra a vender uma grande parte da sua reserva de Bitcoin, uma vez que não era suficiente como cobertura. Com a jogada, alguns analistas estimam que o ator que levou a cabo o ataque poderia ter amealhado cerca de 755 milhões de euros.

Estes acontecimentos, associados à elevada inflação que já estamos a viver, fizeram com que muitas pessoas afirmassem rapidamente que estes ativos alternativos não protegem contra a inflação. Mas vejamos se é este o caso.

É tudo uma questão de exposição e de tempo

Em primeiro lugar, vale a pena notar que enquanto existirem players como o Terra - com uma alavancagem significativa e percentagem de bitcoins em circulação num dado momento - o preço da Bitcoin será afetado. Estes são acontecimentos que, enquanto o valor total de mercado da Bitcoin for tão reduzido, continuarão a ter um impacto importante. Portanto, podemos dizer que a volatilidade continuará a ser elevada enquanto este valor de mercado for baixo. No entanto, prevê-se que a médio e longo prazo este impacto irá diminuir.

Em segundo lugar, a Bitcoin continuará a ter uma volatilidade inerente, uma vez que tenderá a subir de preço a longo prazo. No entanto, esse preço não poderá subir em linha reta. Além disso, a sua oferta é perfeitamente rígida e não se pode adaptar às mudanças que continuarão a ocorrer na procura de dinheiro.

E a razão pela qual acredito que irá aumentar a longo prazo é porque armazenar parte de um bem em segredo é extremamente valioso. Mas se, além disso, este ativo tiver uma inflação mínima (e em declínio), custos mínimos de detenção, imparidade mínima e risco de contrapartidas, então é um ativo ideal para açambarcamento.

O desempenho do Bitcoin assemelha-se ao de uma ação sólida como a da Amazon quando esta estava em múltiplos muito mais baixos face aos atuais. Por outras palavras, é um bem com grande potencial de crescimento e, apesar da sua elevada volatilidade, pode proteger-nos da inflação durante períodos suficientemente longos.

Como com qualquer outra ação de uma empresa emergente, os investidores de Bitcoin devem ser capazes de decidir quanto da sua carteira pensam ser razoável expor a um ativo tão volátil e por quanto tempo. Por outro lado, à medida que o mercado vai valorizando este ativo, veremos previsivelmente uma redução da volatilidade, sem que esta desapareça por completo. A Bitcoin será então uma melhor cobertura contra a inflação em períodos de tempo cada vez mais curtos.

Na minha opinião, a Bitcoin faz hoje sentido numa carteira grande e diversificada onde as necessidades de liquidez são menores em relação à dimensão da carteira.

Os investidores devem compreender que continuarão a existir eventos que influenciam a volatilidade. No entanto, pode esperar-se que estes diminuam à medida que o valor total de mercado da Bitcoin aumenta. Deve também considerar-se a volatilidade inerente do ativo devido ao seu fornecimento mais rígido, que não desaparecerá e fará com que se comporte de forma muito semelhante a uma ação sólida.

Em suma, a Bitcoin protege contra a inflação, mas para o fazer, os investidores devem avaliar a percentagem da sua carteira e o período de tempo em que é razoável que estejam expostos a um ativo que é suscetível de permanecer volátil durante muito tempo.

Alan Draguilow - Managing Director da Prosegur Crypto