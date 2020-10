¿Por qué no te callas? Robinho calado é um poeta

Robinho, um dos maiores talentos do futebol brasileiro, que sempre figurou como um jovem atleta cristão, tem sua verdadeira face descortinada. E Cristo não tem absolutamente nada a ver com isso

Talento. Tanto talento, tanta podridão. Robinho é um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro. Ele é aquele tipo de jogador que sempre serviu de referência aos miúdos amantes do futebol. Por outro lado, Robinho não vale o que come. No dia 22 de janeiro de 2013, esteve na boite Sio Café, em Milão, acompanhado de sua esposa e de mais cinco amigos - todos da mesma cepa podre. Eles, eu disse "eles", estupraram uma jovem albanesa de 23 anos. Não estou a criar uma história. Isso é público e culmina em sua condenação a nove anos de prisão pela justiça italiana.

A garota estava a comemorar o seu próprio aniversário na companhia de duas amigas. Foi aos copos, por estratégia de seus algozes que ofereciam mais e mais, exagerou - como poderia acontecer a qualquer jovem que não esteja acostumada às bebidas fortes -, ficou em estado de torpor e foi violentada pelo grupo. Essa garota poderia ser uma de minhas duas filhas. Ou a sua filha. Talvez a sua mãe, ou a minha, se elas tivessem saído com amigos para uma festa em casa noturna. Talvez sua vizinha, sua namorada ou a irmã dela. Não importa quem, nem que você a conheça, o que importa é que temos de nos sentir todos ofendidos e ultrajados como seres humanos. Ela poderia ser qualquer pessoa, ninguém merece isso. Para eles pouco importava. São chorume humano, o ser humano em estado decomposição a espalhar seu odor fétido. Correm em carros velozes, voam em jatos particulares, frequentam as colunas sociais, mas não valem nada. Nada.

Robinho foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão pela corte italiana. Vai recorrer nas outras duas instâncias, claro, mas seu cheiro já foi espalhado e não haverá perfume capaz de o esconder. O caso nem é novidade. Ele veio à tona por conta de uma reportagem do jornalista Lucas Ferraz, publicada pelo portal de notícias do Globo Esporte - do Grupo Globo. Ferraz entrevistou juízes do caso e advogados. O tribunal italiano revelou trechos da sentença judicial e da transcrição dos grampos (gravações às escondidas) legais que determinaram a condenação com base no artigo 609 bis, do código italiano - sobre a participação de duas ou mais pessoas reunidas para o ato de violência sexual, a forçar alguém a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade física ou psíquica.

O barulho ganhou grandes proporções - menores do que a seriedade que o caso demanda - entretanto foi o suficiente para descortinar o caráter desse ser dos camarotes de orgias. Quanto mais ele se pronunciou diante da notícia, mais cheirou mal. O jogador estava a assinar um contrato com o Santos - a equipa de Pelé - por cinco meses. Os patrocinadores disseram que se o contrato fosse assinado, eles deixariam a parceria com o Santos. Foi uma adaga no pescoço do presidente do clube e, ao mesmo tempo, uma boa desculpa para se isentar do acordo feito anteriormente com o "Atleta de Cristo".

O contrato fora cancelado e Robinho passou a atacar a Rede Globo - que sempre exaltou o talento do jogador. Especialmente alguns de seus narradores adeptos da equipa de Pelé, como é o caso de Cléber Machado - que não consegue esconder a sua torcida a favor do Santos, nem contra o Corinthians, grande rival de sua equipa. Nas transmissões os narradores sempre elevaram Robinho à condição de estrela. E isso era bom para ele. Hoje Robinho odeia a emissora. Chegou a apelar ao presidente Jair Bolsonaro - que trava uma guerra pessoal com a Rede Globo e promete prejudicá-la na renovação da concessão do canal de tevê que ocorrerá no período de seu mandato. O atleta minimizou as notícias, disse que jogaria, marcaria gol e o dedicaria ao presidente Bolsonaro. Numa clara jogada com pedido de apoio contra a Globo - que o jogador julga estar a prejudicá-lo, como se fosse a empresa jornalística quem estuprou alguém - segundo a justiça italiana, foi Robinho. Mas seu malabarismo com as palavras não traduz o que ele faz com a bola. O jogador chutou longe e não vai mais jogar.

A justiça italiana definiu que as conversas a que teve acesso são autoincriminatórias. Na noite do crime, eles estavam na boite onde o músico Jairo Chagas se apresentava. Foi no camarim dele que abusaram da garota - sem a anuência do músico. Em uma das conversas gravadas o músico o avisou sobre as investigações e Robinho disse: "estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu... Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota... Eram cinco em cima dela". O músico voltaria ao tema meses depois e Robinho teria dito: "A polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa." Jairo insiste, pergunta se ele também teve relações com a garota e o jogador responde: "Não. Eu tentei." Mas o músico afirma: "Eu te vi quando colocava o pénis dentro da boca dela." E o poeta boca de lixo responde: "Isso não significa transar (ter relações)". De facto. Isso significa "estuprar", conforme definiu a justiça. De boca fechada, é um poeta.

É um drama que mostra muito de jovens atletas brasileiros que, sem estrutura emocional, social e com défice de formação académica, iniciam muito cedo na carreira, despontam como estrelas e enriquecem. São bajulados quando estão no topo e esquecidos quando param. Ronaldinho Gaúcho, uma estrela mundial, foi preso com um passaporte falso no Paraguai. O que ele achava que um fiscal de fronteira diria sobre isso? Pediria um autógrafo? Se eu entro com um passaporte falso é capaz que ninguém note, sou um ilustre desconhecido. Mas o génio é figura estampada em todos os álbuns de futebol do planeta! Tem de ser muito estúpido. Ronaldinho, embora idiota, não estuprou ninguém.

Essas figuras se sentem inatingíveis. Transitam nos melhores camarotes de casas noturnas, são estrelas em festas de gente famosa e dão entrevistas a tempo integral. Dinheiro deixou de ser problema e os prazeres não têm limites. Na grande maioria dos casos começaram nas categorias de base das equipas. Alguns passam a viver nos alojamentos oferecidos pelo clube. Se afastam cedo da família, não têm suporte educacional em suas casas. Deveriam ter nos clubes - que enriquecem mais e mais com essas estrelas - um suporte emocional. Talvez os clubes também tenham responsabilidade nisso. Mas não isso exime em um milímetro a culpa de Robinho.

Ninguém se importa, a garota estava bêbada e Robinho se faz de vítima. Nas redes sociais há quem o defenda. Os adeptos do Santos, que festejavam a assinatura do contrato, estão a divulgar os telemóveis de jornalistas do Grupo Globo.

É a nova ordem mundial dos seres humanos em putrefação adiantada. Entre as aberrações que proferiu, disse em entrevista ao site de notícias uol.com.br: "infelizmente existe esse movimento feminista, que não sei o que. Muitas mulheres que não são nem mulheres, para falar o português claro... A questão é: qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro foi não ter sido fiel à minha esposa..." Neste sábado, 17/10, o poeta resolveu se manifestar em suas redes sociais e postou um versículo bíblico: "Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos. As perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim". Robinho deu mais uma bola fora. Quanto mais ele fala, observe que já é suposto que você sinta o cheiro que dele exala. Que nojo.