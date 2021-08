Por que razão os parceiros são a chave no percurso de migração para a cloud

A pandemia abalou o mundo empresarial, obrigando ao encerramento de lojas e forçando as empresas a reinventar o seu funcionamento.

No entanto, mesmo antes da COVID-19, o mundo já estava a mudar, e rapidamente. As expectativas dos clientes eram mais elevadas do que nunca, com as pessoas à espera que as empresas apresentassem valor real e agissem de forma responsável durante um período de grande incerteza; e as empresas estavam a esforçar-se para as satisfazer.

A adoção de tecnologia atingiu o seu auge à medida que as organizações definiam estratégias de transformação para as ajudar a tornarem-se mais ágeis, resilientes e capazes de oferecer novos e interessantes serviços. Basta olhar para o boom das vendas online de mercearia e para a implementação da educação à distância para verificar como a mais tradicional das indústrias recorreu à tecnologia para sobreviver e prosperar durante a pandemia.

A COVID-19 não afetou esta tendência. Pelo contrário, acelerou-a. Os planos de transformação digital foram rapidamente elevados a uma situação crítica para os negócios quase de um dia para o outro. A digitalização já não se tratava apenas de satisfazer as expectativas dos clientes - tratava-se de resistir aos efeitos da COVID e sobreviver ao ambiente empresarial mais complexo desde a Segunda Guerra Mundial.

Muitas empresas já colocaram planos concretos em ação, enquanto outras ainda se debatem com o desafio. Contudo, há um fator comum - a importância da tecnologia cloud nos negócios, tanto hoje como no futuro.

Planear o percurso digital

A curto prazo, os benefícios da cloud são óbvios. Num ambiente em que os colaboradores não podem trabalhar a partir do escritório, esta tecnologia proporciona a flexibilidade para as equipas trabalharem remotamente - a qualquer hora, em qualquer lugar.

Mas a longo prazo, a cloud é igualmente importante. Apenas as pessoas mais desenvolvidas digitalmente serão capazes de ultrapassar com sucesso a COVID-19, pelo que o mercado pós-pandémico será mais competitivo do que nunca. Sendo suficientemente flexível para responder às exigências dos clientes, o aproveitamento de novas tecnologias e a escala em novos territórios tornar-se-á a norma de negócio, deixando os menos vigorosos incapazes de acompanhar o ritmo.

Na realidade, o processo de mudança para a cloud nem sempre é simples. Cada negócio é único. Alguns estão a meio do seu percurso, enquanto outros ainda estão a dar os primeiros passos.

Em suma, cada empresa tem uma abordagem única de como adota a cloud. Por essa razão, não existe um guia passo-a-passo fácil de seguir, que todas as empresas possam utilizar.

Poucas empresas têm os conhecimentos internos necessários para o fazer sozinhas, pelo que, inevitavelmente, a maioria pode necessitar de assistência de terceiros e do apoio de uma rede de parceiros especializados na transição para a cloud. Na AWS, temos a Amazon Partner Network (APN) e cada um dos parceiros desempenha um papel crucial em ajudar os clientes a completar o seu próprio percurso até à cloud. É esta comunidade global de parceiros que tem o know-how e os conhecimentos especializados para aproveitar a AWS para construir soluções e serviços para os clientes.

A parceria perfeita

Tomemos como exemplo a Beachcam, que transmite ao vivo vídeos de mais de 100 praias em Portugal, tendo-se transformado numa ferramenta de saúde pública. Utilizando a AWS, a Paradigma desenvolveu uma solução que permite à Beachcam contar quantas pessoas estão numa praia. Esta solução ajuda a garantir o distanciamento social seguro durante a pandemia COVID-19.

Para atingir o seu objetivo final, a Beachcam precisava de processar imagens de vídeo de 71 câmaras diferentes que, em vez de focar exclusivamente numa seção da praia, capturavam imagens de diversas áreas de acordo com uma rotina programada. Os ângulos de visão da câmara também variaram de acordo com as mudanças dos cenários e condições climáticas.

A Paradigma, parceiro avançado da Amazon Web Services (AWS), enfrentou com sucesso estes desafios em proveito da Beachcam com uma arquitetura sem servidor, construída com base numa abordagem Function as a Service (FaaS).

Para além do mais, a Paradigma também recorreu ao Amazon CloudWatch para monitorizar e gerir o desempenho e as configurações da câmara , com dados processados ​​a cada 10 minutos. Utilizando um modelo de machine learning construído com Python, a solução analisa todas as fotografias para calcular a densidade populacional e a capacidade de cada praia.

Este é apenas um exemplo de uma utilização para demonstrar como os parceiros são uma parte essencial do percurso para a cloud, desde que se disponha de conhecimentos específicos, no terreno, para ultrapassar quaisquer obstáculos. São estes desafios que desbloqueiam o potencial da cloud, guiando os nossos clientes numa viagem de migração sem descontinuidades.

* Manuel Lopez, Head of Channel and Alliances da AWS Ibéria