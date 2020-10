Por que são as fintech fundamentais para um mundo ético e sustentável

Há algumas semanas, o meu amigo Manuel questionou-me sobre o que eu pensava sobre o impacto e a responsabilidade social dos negócios com que trabalho todos os dias. Desde que cheguei à Fintech House que lido todos os dias com empreendedores focados em trazer a tecnologia à indústria financeira: para mim, o impacto positivo é óbvio. Mas a forma como ele fez a pergunta deixou-me a pensar que isso é capaz de não ser assim tão evidente para todas as pessoas.

São mundialmente conhecidas marcas que agilizaram e tornaram mais acessíveis transações ou processos financeiros antes só possíveis de concretizar depois de navegar por burocracia inacessível a muitos. Um caso evidente é o da Revolut, que começou por tornar o câmbio internacional um processo mais rápido e acessível a muitos evoluindo para o serviço de banca digital que hoje todos conhecemos e muitos usamos.

“Sim, mas isso resolve o teu problema, não o problema de quem vive em pobreza extrema”, disse o Manuel. Aquele comentário ficou no ar. Então significa que o nosso papel como player no mundo fintech só é válido se resolvermos esse problema? Seguramente não. Mas tão pouco podemos ignorá-lo ou menosprezar o impacto e o papel desta indústria na sociedade global.

Ao olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas rapidamente percebemos que o primeiro – a erradicação da pobreza – está intimamente relacionado com o acesso ao dinheiro e às propriedades: Garantir que as pessoas mais pobres e vulneráveis tenham acesso a recursos económicos, assim como à propriedade sobre a terra, tecnologia e serviços financeiros é um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Neste contexto, torna-se irrefutável dizer que as fintech ganham um papel de maior importância neste desafio global.

A indústria financeira – altamente regulamentada – viu a tecnologia a chegar de forma mais lenta e com mais ceticismo, não só por parte de quem gere os negócios como por parte de clientes. A curva de adoção de produtos digitais na banca é seguramente mais lenta, mas ao contrário do que se imagina, a inovação na indústria financeira está a resolver muitos problemas estruturais da nossa sociedade e a criar soluções sustentáveis e socialmente responsáveis.

As startups fintech têm promovido a inclusão financeira, tanto em países emergentes, onde nem sempre existem serviços financeiros ou seguradores, como na Europa, junto de pessoas muitas vezes socialmente excluídas, como imigrantes ou refugiados.

O M-pesa, uma aplicação que permite transferir, levantar dinheiro e o acesso a crédito está a ser usado em mais de sete países africanos, assim como na Albânia e na Roménia, e está a dar a mais de 25 milhões de pessoas o acesso a estes serviços, antes completamente inacessíveis às mesmas.

Também o investimento em causas com impacto também se tem tornado mais acessível com plataformas como a portuguesa GoParity, que funciona em dois eixos fundamentais: por um lado, democratiza o acesso a investimento de risco, com taxas de retorno acima da média, a pessoas que antes não tinham acesso a ele, e por outro lado, só financia projetos de desenvolvimento sustentável e socialmente responsáveis.

No campo da sustentabilidade ambiental, temos ainda também a portuguesa Drivit, que ao trazer uma opção de seguros mais personalizada à utilização de cada entidade, promove ao mesmo tempo uma mobilidade mais sustentável e verde. Outro exemplo é o da ImpactMarket, uma infraestrutura de crowdfinance que disponibiliza mecanismos de Rendimento Básico Incondicional para comunidades mais vulneráveis.

É inegável que as startups fintech têm um papel fundamental na resolução da inclusão, acesso a capital e investimento para causas humanas e ambientais através da tecnologia. E podemos afirmar que o principal propósito da inovação fintech é ter impacto positivo na nossa sociedade, de uma forma global e escalável. A rapidez e o volume com que podemos resolver alguns destes problemas através da tecnologia tem um potencial incomensuravelmente maior.

Marco Nigris, Managing Director da Fintech House