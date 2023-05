Por que se deve apostar nas Multilaterais?

A Plataforma Tecnológica Portuguesa para a Construção - PTPC- , com o apoio da AICEP e no contexto do projeto Multi AEC, acaba de realizar uma visita a Washington que traz grandes desafios para o futuro. Tratou-se duma iniciativa colaborativa muito inovadora, em que para além das ações de promoção de uma agenda de valor - assente no digital e na sustentabilidade - junto de atores relevantes deste ecossistema, se deram passos importantes para agarrar o desafio que as multilaterais visitadas - o Banco Mundial e o IDB - representam para esta fileira em termos de novas oportunidades de negócio e de alargamento da malha de atuação no exigente e competitivo mercado internacional.

A aposta nas multilaterais representa uma janela de oportunidade única ao nível da cooperação internacional mas é também a base de uma nova aposta na inovação e competitividade, nas competências, nos talentos e novas oportunidades. A dinamização da criação de valor e reforço da inovação digital e sustentável terá muito a ganhar com a aposta nas multilaterais . Por isso, em tempos de crise e de aposta num novo paradigma para o futuro, a agenda das multilaterais deve constituir o verdadeiro centro de uma convergência estratégica entre os diferentes atores internacionais e nacionais que devem celebrar neste contexto um verdadeiro contrato estratégico para o futuro.

Portugal precisa de forma clara de conseguir entrar com sucesso no roteiro das multilaterais associado a uma agenda de desenvolvimento de projetos estruturantes em vários mercados estratégicos, onde a inteligência económica e as boas práticas de coopetição estratégica representam oportunidades únicas para o tecido empresarial português. As recentes reuniões realizadas - no contexto da referida visita da PTPC - com o Banco Mundial e o IDB demonstram de forma muito clara que estas apostas de futuro estão muito em linha com o que deve ser o roadmap de evolução competitiva da nossa economia e das suas fileiras centrais como é o caso da construção e dos seus intervenientes - empresas, centros de competência, especialistas, entre outros.

Esta é também uma agenda única em termos de oportunidade de promoção das nossas competências e das agendas de inovação estratégica em curso. Ainda no âmbito das referidas visitas, as ações de promoção da aposta que a PTPC e o BUILT CoLAB - braço armado da fileira para a área da inovação - tem feito nas áreas do digital e da sustentabilidade revelaram-se muito positivas em termos dos seus objetivos. Ficou claro na Embaixada Portuguesa em Washington e nas referidas reuniões - perante um conjunto interessante e interessado de participantes deste ecossistema - que o conhecimento mútuo é a chave para o desenvolvimento de parcerias no contexto das muitas oportunidades que as multilaterais representam para o futuro.

A agenda das multilaterais é um mundo novo que veio para ficar. Serão ações concretas e estruturas da sua abordagem e desenvolvimento que ajudarão as fileiras portuguesas - e as suas empresas - a conseguir estar neste roteiro que vale a pena saber aproveitar.

Economista e Gestor - Especialista em Inovação e Competitividade