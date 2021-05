Por vezes, nem as ajudas ajudam

O desemprego na pandemia atingiu fortemente os portugueses menos qualificados. Ficaram numa situação ainda mais vulnerável os trabalhadores com os salários mais baixos. A destruição gerada pela covid-19 chegou ao assustador número de 174 mil empregos a menos (dados relativos a março, publicados nesta semana pela Segurança Social, referentes a salários até ao valor de 800 euros).

As medidas adotadas em Portugal para mitigar a morte de muitos postos de trabalho foi insuficiente. A desigualdade tende a acentuar-se no país e só a subida do salário mínimo nacional (ainda que tenha sido fortemente contestada pelos empresários) teve a capacidade de a travar, mesmo que ligeiramente.

Também o Instituto Nacional de Estatística (INE) junta achas à fogueira. Confirma que os trabalhadores com os salários mais baixos foram os mais afetados pela pandemia e pelas medidas adotadas em Portugal. O relatório do INE, divulgado ontem, reforça as preocupações já apontadas pela Segurança Social. O INE acrescenta outro dado preocupante: o número médio de trabalhadores "reduziu-se no primeiro ano da pandemia, tanto nas empresas que recorreram ao lay-off como nas que não recorreram", ou seja, mesmo as entidades privadas que tiveram ajudas do Estado acabaram por não resistir por muito tempo e tomaram a decisão mais dura: despedir. Nem as ajudas evitaram o pior.

Apesar das várias políticas adotadas para combater o desemprego durante o primeiro ano da pandemia, verificou-se um aumento de 6,7% na população desempregada, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, segundo o INE. Em agosto de 2020 eram 408 mil as pessoas que se encontravam-se desempregadas, o mês que apresentou o número mais elevado. E no próximo agosto, como será?

A nova arma da economia chama-se vacinação. Mais importante até do que a bazuca, é inocular os portugueses para que o setor privado se desamarre do estado vegetativo e passa à sala de recobro.

Além da vacinação, em vésperas de arrancar o verão, é fundamental que o chamado certificado verde avance para que as viagens dentro da União Europeia e fora da União Europeia acelerem, mas não a qualquer preço. Por cá, vai entrar em fase de testes o certificado digital covid-19 que depois, por sua vez, terá de ser harmonizado com o certificado verde europeu. O tempo está a contar e o calor a apertar. Para salvar o verão, rapidez precisa-se!