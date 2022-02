Porquê criar padrões na impressão, envelopagem e expedição de documentos

Apesar de vivermos numa economia cada vez mais digital, existem, no dia-a-dia das organizações, processos de comunicação que, por imperativos legais e funções de suporte às atividades das mesmas, se mantêm na sua forma tradicional de envio de correspondência por carta, sejam faturas, contratos, assim como os mais variados tipos de comunicação com clientes, fornecedores ou colaboradores, um processo muitas vezes moroso e que não contribui para acrescentar valor aos negócios.

As soluções de Printing & Finishing são um fator diferenciador, principalmente em áreas de negócio em que há a necessidade de trabalhar com elevados volumes de documentação e que precisam de comunicar com os seus clientes de forma frequente e padronizada.

Em áreas de negócio como as telecomunicações, setor bancário e segurador, empresas de commodities, encontram-se variados casos de sucesso na utilização destas soluções em outsourcing. Tratando-se de mercados muito competitivos, nos quais a rentabilidade e sustentabilidade dos negócios depende da capacidade para otimizar processos, é vital encontrar soluções que, assegurando um elevado nível de satisfação dos clientes, permitam reduzir custos de produção, ter grande flexibilidade operacional e uma elevada eficiência nos processos.

Recorrendo a serviços externos especializados de Printing & Finishing, é possível centralizar e standardizar a produção dos vários tipos de documentos, utilizando modelos pré-construídos, dados validados e tratados e recorrendo ao envio das comunicações pelo canal mais ajustado: seja através da expedição por carta, envio por email, integração em softwares de negócio ou através de aplicações próprias que assegurem o controlo de toda a documentação enviada, assim como o seu rastreamento, incluindo o processo de retorno da mesma.

Há inúmeras outras vantagens a destacar, nomeadamente a complementaridade com outros serviços, como por exemplo a integração com soluções de mailroom físico ou digital, arquivo digital e gestão eletrónica de documentos, assim como com a integração de dados, o que permite uma melhoria ao nível da eficiência e simplificação de processos.

Em resumo, a externalização da execução destes processos de comunicação, que sendo indispensáveis, não são core para o negócio, permite aumentar a eficiência das empresas, tornando-as mais ágeis e mantendo o foco nos resultados, criando simultaneamente um padrão no processo de impressão, envelopagem e expedição de correspondência.

Luís Bravo, CEO da Papiro