Porque não já?

"Só em 2052 homens e mulheres deverão ter igual salário" (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - CIG, 2022). Esta afirmação deveria, por si só, ser suficiente para fazer soar os alarmes. Parece evidente que, por muito que já esteja a ser feito pelas empresas, o que falta para atingirmos a igualdade entre géneros não é pouco.

Em vários contextos, prevalece a ideia de que igualdade de género no trabalho é sobre mulheres. Mas não é, apenas. É sobre tornar os locais de trabalho justos, para todas as pessoas. Reconhecimento, talento, competência, progressão, realização e salário não têm género, e isto deve ser o princípio basilar em qualquer organização.

Há uma frase de Verna Myers, expert em Diversidade & Inclusão, que nos pode ajudar a refletir sobre o que se passa na sociedade: "diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar e, pertencer, é dançar como se ninguém estivesse a olhar". Ao longo da minha trajetória profissional ao nível do recrutamento e seleção, tenho conhecido várias organizações e as suas práticas na hora de recrutar. Diria que, de uma forma geral, já se preocupam em "convidar para a festa", mas ainda existe um caminho a trabalhar: no momento de selecionar a pessoa, os estereótipos, a vários níveis, ainda continuam a assumir um peso considerável. Desde a segregação vertical/horizontal a que muitas pessoas estão sujeitas, ou a assunção de que determinada nacionalidade é, por si só, um certificado de competências (ou falta delas), passando pela discriminação pela aparência física (porque ainda há quem julgue o livro pela capa), até algo tão subtil como a idade. Porque se outrora a idade era um posto, agora parece ser um fator dificultador para conseguir um "posto".

Contudo, é significativo o empenho de mudança a que podemos assistir. Somos confrontados, frequentemente, com exemplos que nos fazem acreditar que estamos no caminho certo. São cada vez mais as empresas, em Portugal, que começam a perceber que as diferenças entre indivíduos são uma força e que, se continuarem a contratar o mesmo tipo de pessoas, dificilmente conseguirão fazer diferente no seu negócio.

Embora o Plano para a Igualdade em Portugal esteja contemplado na legislação (Lei n.º 62/2017), ainda que seja apenas para as empresas cotadas em Bolsa e a Administração Pública local e regional, urge que as empresas ajam além do que está previsto na Constituição, nomeadamente, através da implementação do seu próprio plano de igualdade. Aliás, a Euronext já tem "vários pedidos de investidores para a criação de índices de diversidade e igualdade de género nas empresas" (Visão, 2022). Mas, como ponto de partida, podem começar por implementar iniciativas/ferramentas que a curto prazo podem alavancar mudanças nestas áreas: criação da função de gestor(a) de inclusão; uso de linguagem inclusiva em todos os canais de comunicação; existência de um Código de Ética e de Conduta; medição interna através de questionários anónimos periódicos para avaliar estas dimensões.

Paralelamente, torna-se fulcral falarmos da dimensão que talvez seja a maior promotora da desigualdade: a parentalidade. Se, por um lado, a Administração Central tem desempenhado um papel importante a este nível, por outro, continuamos a ver que o ritmo da mudança é mais lento que o desejável. É verdade que a transformação tem sido positiva, visto que ao longo da última década se registou um crescimento de 85,4% da partilha da licença de parentalidade. Contudo, apenas em 2029, é expectável que 73,5% dos homens partilhem já esta licença com as mulheres e, só em 2037, é expectável atingir a igualdade neste indicador (Expresso, 2022).

Acredito que as empresas possam contribuir para antecipar estes resultados. E isso poderá envolver um plano para proporcionar uma cultura organizacional que reconheça a importância do papel do pai na socialização da criança e recomende o uso das licenças específicas criadas para pais trabalhadores. Entre as boas práticas no incentivo à participação do pai na vida familiar, destacam-se as adotadas por alguns países que criaram escolas específicas de aprendizagem de cuidados a crianças, dirigidas a homens. Mas importa, também, que estas iniciativas sejam precedidas por ações de sensibilização que permitam eliminar preconceitos sobre o papel do homem. Por exemplo, desenvolver campanhas de comunicação interna que divulguem os depoimentos dos trabalhadores do género masculino que têm filhos e assumem a partilha dos cuidados familiares.

Outro exemplo interessante: há uma empresa na Alemanha que, todos os meses, dá aos colaboradores do género masculino a oportunidade de beneficiarem de algumas horas de licença, remuneradas, de acordo com o lema "tempo em benefício dos filhos". Em Portugal, há empresas que incentivam os trabalhadores a acompanharem os filhos nas idas ao médico (Guerreiro, Lourenço & Pereira, 2006). Flexibilização dos horários de trabalho, assistência infantil subsidiada, nomeadamente, pagamento da licença parental para mães e pais, adoção de modalidades de teletrabalho, compactação das horas de trabalho semanal, criação de serviços de acolhimento a crianças, são conceitos-chave que já estão a ser operacionalizados em muitas empresas, mas que ainda não chegaram a tantas outras.

Nesta época de "tendências", espero que as empresas não encarem a igualdade de género como mais uma. Os direitos não podem, nem devem, ser encarados como "modas", porque essas vão e vêm. Os direitos têm de servir a todas as pessoas, independentemente do género, da sua condição física, da nacionalidade ou da orientação sexual. Não deixemos para as próximas décadas, o que podemos fazer já nesta. Não deixemos (só) para as empresas, aquilo que pode começar a ser feito (já) nas escolas.

Susana Araújo, HR Consultant Sales & Marketing, Professionals, Randstad Portugal