Porquê tanta fúria contra os radares de velocidade?

Depois do acidente mortal que envolveu o ministro Eduardo Cabrita, a segurança rodoviária volta a ser tema. Mas será que os radares servem para a nossa segurança? Porque temos então tanta dificuldade em aceitá-los?

Ninguém gosta de ser multado. Nem mesmo os defensores de radares e especialistas da segurança rodoviária. Para uns, os radares não são mais do que um instrumento para extorquir o cidadão e enriquecer os cofres do Estado. Para outros, uma intromissão na liberdade do condutor. Mas os radares de velocidade, injustamente odiados por tantos, servem para reduzir a ocorrência de acidentes e mitigar a sua gravidade.

Em Portugal, conduzir em excesso de velocidade é genericamente aceite pela sociedade. Mas essa prática é um problema grave. Representa 60% das infrações de tráfego e entre janeiro e julho deste ano morreram 185 pessoas nas estradas portuguesas.

Os locais da rede rodoviária onde ocorrem mais acidentes graves identificados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária são chamados de pontos negros. É nestes pontos que se encontra a grande maioria dos radares fixos em Portugal.

Em 2021, 93% dos condutores multados por radar foram fiscalizados por estes mesmos radares fixos. Ou seja, por equipamentos que estão sempre no mesmo sítio e claramente identificados com um sinal vertical para alertar os condutores que por lá passam. 93% dos condutores multados iam em incumprimento, foram relembrados do limite e informados que havia fiscalização naquele lugar e, mesmo assim, passaram em excesso de velocidade.

Não obstante, foi maior o número dos que, sabendo da existência do radar, reduziram a sua velocidade, estando já amplamente estudado o seu impacto positivo, nomeadamente para os casos particulares de Lisboa e do Porto.

Noutra perspetiva, Portugal é um dos países europeus com menos radares instalados (em número de radares por habitante estamos na 40.ª posição e no número de radares por km2 estamos na 32.ª posição). Quando em Portugal existem cerca de 100 radares fixos, em Itália existem cerca de 10 mil.

Talvez, então, a justificação desta fúria generalizada não seja a simples existência dos radares, mas sim a desadequada escolha dos limites de velocidade para cada estrada, ou a errada perceção de segurança para poder conduzir a uma velocidade acima do limite.

Urge fazer uma reavaliação da rede portuguesa nesta perspetiva, e definir a alteração das velocidades máximas definidas para cada troço ou a reconfiguração das estradas, para que nos aproximemos do conceito da "estrada autoexplicativa" defendida pela Prevenção Rodoviária Portuguesa, e que levaria a um natural abrandamento da velocidade e uma menor necessidade de radares e, por conseguinte, menos multas.

Haverá sempre quem mantenha o seu estilo de "pé pesado", conduzindo em excesso de velocidade e colocando os restantes utilizadores da rede em perigo. Para esses, haverá novos radares, mais eficazes, e multas pesadas como o seu pé, didáticas e justas: pois o custo da multa será sempre, ainda assim, inferior ao custo pago pela sociedade por um ato de condução irresponsável e egoísta.

Francisco Cruz, especialista da Yunex Traffic Portugal na área da mobilidade