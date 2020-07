Portugal 20-30 e o papel das insolvências

A 21/07/2020 foi conhecida a “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030”[1].

Trata-se do documento de bases, a partir do qual deverá ser gizado um Plano de Recuperação, destinado à Comissão Europeia, que justificará e legitimará a mobilização dos fundos europeus especialmente alocados a esta finalidade, de um total de 45,1 mil milhões de euros.

Para o que aqui releva, transcrevem-se aquelas que são apontadas como as medidas adequadas para melhorar a justiça económica e fiscal, determinantes para a estabilização e recuperação da economia portuguesa:

«1) Melhorar toda a gestão dos processos judiciais, tornando-a mais eficaz e produtiva; 2) Simplificar as etapas dos processos judiciais facilitando a sua tramitação eletrónica; 3) Dotar o sistema de infraestruturas e equipamentos consentâneos com a desejável dinâmica de modernização;

4) Remover dos tribunais, dentro do possível, processos que “parasitam” o sistema como os relacionados com as insolvências, litígios específicos e fiscalidade;

5) Fomentar a utilização dos meios de resolução alternativa de litígios em Portugal;

6) Estimular os operadores judiciais a utilizar os meios alternativos de resolução dos litígios tendo em conta que são mais rápidos e menos onerosos;

7) Fomentar a adoção de recursos extrajudiciais de troca de informação, que são sempre facultativos, têm um formalismo reduzido, mas que podem muitas vezes aproximar as partes, criar condições para um acordo e assim pouparem a energia dos tribunais;

8) Estimular a aplicação pelos juízes das técnicas de conciliação judicial;

9) Explorar o potencial dos protocolos pré-judiciais e dos meios de arbitragem para a resolução de conflitos.»

Olvidando os demais pontos, debrucemo-nos sobre os quatro primeiros pretensos pilares.

Os dois primeiros padecem de uma indeterminação e generalização próprios de um programa base: são vastos e indefinidos o suficiente, para permitir uma concretização e densificação posteriores, com especial (e natural) enfoque no carácter electrónico do processamento judicial.

Já os pontos 3) e 4) merecem uma pronúncia e decomposição atentas.

Com efeito, ainda que com recurso a estatísticas absolutamente desfasadas da realidade social vigente e emergente do coronavírus[2], os números de processos de insolvência (e afins, relevando, para esta opinião, os PERs e os PEAPs) evidenciam que, mesmo antes da pandemia decorrente da covid-19, a justiça portuguesa já estava a braços com uma crise sistémica, de origem económica, mas com efeitos transversais aos demais sectores sociais.

O discurso recorrente de que a justiça carece de modernização é desmistificado com as sucessivas alterações legislativas que, paulatina e progressivamente, desde 2006, têm alterado significativamente os tribunais, os serviços de finanças, as conservatórias…

O que o quotidiano revela é que, perante uma impossibilidade de criação de um algoritmo que substitua o papel de um qualquer decisor (sem querer negar a existência dos exemplos de robotização que vão surgindo a espaços), o capital humano assume – hoje e sempre – um papel preponderante na qualidade e, sobretudo, na celeridade da aplicação (ou denegação) da justiça.

Com efeito, não é crível que qualquer máquina venha a substituir a pessoa na gestão de conflitos, pelo que, já por referência à pendência actualmente existente – não nos atrevendo a efectuar qualquer prognose relativamente aos tempos vindouros, designadamente no terminus das moratórias concedidas a particulares e empresas por via do DL n.º 10-J/2020, de 26/03 – assistimos a um défice crónico de recursos humanos e, em particular, tecnicamente adestrados.

De igual modo não se concebe em que medida é que remover da esfera judicial determinados processos – nomeadamente os de insolvência – beneficiará a economia portuguesa.

A criação de institutos para-judiciais não é de agora (vejam-se o SIREVE, o RERE e, a breve trecho, o PEVE).

Para além do recurso marginal a tais instrumentos, o esforço de aligeirar os tribunais – apesar de louvável – assenta na premissa de que há um compromisso entre os intervenientes, pelo que, perante um qualquer incumprimento (estatisticamente acentuado), o regresso aos tribunais surge como incontornável e assiste-se a novo acumular de processos, desta banda na vertente executiva/compulsiva (onde a falta de recursos é, há muito, gritante).

Vale por isto dizer que a negação de que há falta de juízes, oficiais de justiça, ou de formação adequada, ou ainda o brocado de que os tribunais estão entupidos, não são passíveis de ser maquilhados com sucessivos apelos à modernização e flexibilização (ambas em contínua implementação).

Em suma, os problemas que grassam a justiça portuguesa são vastos e inegáveis, do mesmo modo que a realização da justiça – mormente a aplicação e resolução célere e definitiva de disputas – assume um papel fundamental na manutenção e viabilidade dos operadores económicos.

Perante uma oportunidade quantitativamente mensurável, cremos que, ao invés de insistir num pretenso desfasamento tecnológico como fundamento para lentidão do sistema judicial, estamos perante uma janela de oportunidade para operar um levantamento das densidades e necessidades operacionais, de molde a dotar a justiça dos verdadeiros meios adequados, tendentes à obtenção de eficácia e produtividade, designadamente em matéria de insolvência.

[1] Disponível in https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=2aed9c12-0854-4e93-a607-93080f914f5f

[2] Os números oficiais da DGPJ reportam-se a 2019.

Pedro Barbosa Morais, advogado Sociedade de Advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão