Portugal 2030 apresenta novos desafios para empresas no acesso aos apoios europeus

Apesar da abertura das candidaturas aos apoios à Inovação Produtiva no âmbito do Portugal 2030 ser recente, é certo que o processo de acesso será, no mínimo, tão complexo quanto o programa-quadro anterior.

No que concerne à convocatória relativa ao aviso Inovação Produtiva, o processo aparenta ser mais longo e exigente, e exemplo disso são algumas secções que anteriormente estavam agregadas e que agora se encontram separadas. Esta alteração levará, apenas e só, a um maior investimento em termos de economia de tempo. Nesta ótica, é também importante ressalvar o aumento da exigência dos próprios concursos, onde são beneficiárias áreas como a descarbonização, economia circular, indústria 4.0, sustentabilidade ambiental e transição digital e energética.

Ao iniciar a discussão sobre as alterações mais significativas, importa referir a obrigatoriedade dos promotores do projeto, relativamente ao consumo de recursos hídricos, das emissões de gases com efeito de estufa, rácios de exportação e número de inovações introduzidas na empresa, entre outros aspetos. No programa-quadro anterior, os promotores já eram obrigados a aumentar o volume de negócios, o valor acrescentado bruto (VAB) e a criar emprego qualificado.

Outra alteração digna de atenção diz respeito às taxas de apoio que, apesar de serem superiores quando comparadas ao Sistema de Incentivos do Inovação Produtiva no PT2020, são inferiores às que constam no regulamento. Ou seja, a taxa base para microempresas do PT2020 correspondia a 45% e, no Regulamento do SICE-IP do PT2030, aumentava para 50%. No entanto, no aviso dos Territórios de Baixa Densidade a taxa é de 35% e no aviso referente a Outros Territórios, a taxa diz respeito a 30%.

Neste sentido, também os números de majorações aplicáveis às primeiras convocatórias são menores face ao que está expresso no regulamento. Não obstante, é importante salientar que o financiamento é todo a fundo perdido, um aspeto extremamente benéfico para as empresas.

O período de abertura de concursos também sofreu modificações. No PT2020, os avisos estavam abertos durante um curto intervalo de tempo. Já no novo quadro comunitário existem quatro fases de concurso, outro aspeto vantajoso face ao programa anterior: as duas primeiras destinam-se à análise exclusiva de candidaturas no âmbito de registos de pedido de auxílios, sendo que a última fase de concurso termina em dezembro.

Dada a complexidade do atual sistema de incentivos, torna-se imprescindível que o promotor execute uma análise cuidada do projeto, uma autoavaliação do mérito do mesmo e um intransigente planeamento do orçamento, uma vez que para dar início ao investimento, é necessário submeter a candidatura.

Na verdade, o aumento de obrigações contratuais, face à dotação orçamental de 400 milhões euros, faz com que os sistemas de incentivos sejam excessivamente concorrenciais. Desta forma, somente as candidaturas com pontuações elevadas conseguem ser aprovadas.

No PT2020, 43% das candidaturas foram recusadas. Entre os mais variados erros no processo de candidatura, os mais comuns dizem respeito à falta de estatuto enquanto PME, à falta de fontes de financiamento e ao facto da estratégia ser incoerente e estar pouco definida. Por esse mesmo motivo, o ideal é que as empresas que pretendem aumentar a probabilidade de sucesso da candidatura ao PT2030 recorram ao apoio de consultores especialistas.

Marta Órfão, Technical Office Leader at FI Group