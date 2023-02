Portugal 2030: Desburocratizar para Avançar

O Portugal 2030 será o sexto quadro comunitário de que o país irá beneficiar. Depois de mais de 100 mil milhões de euros na totalidade dos quadros, Portugal continua a não convergir com a Europa e coloca-se, por isso, a necessidade de se realizar um diagnóstico ao "estado da arte" em volta da execução dos fundos comunitários no nosso país.

Já muitos diagnósticos foram feitos - e corretamente - pelo que irei centrar a minha análise num ponto que julgo poder contribuir para um melhor acompanhamento dos projetos financiados por fundos europeus.

Depois de várias iniciativas governamentais no sentido de simplificar a burocracia aplicada a estes sistemas, torna-se crucial perguntar aquilo que podemos fazer diferente, que mecanismos não estão a ser operacionalizados da forma mais eficiente, e de que forma os podemos corrigir, de modo a que Portugal possa, de uma vez por todas, convergir com os restantes países da Europa.

Comecemos por levantar alguns dos pontos que, na minha humilde opinião, baseada no trabalho direto com PME, são de difícil justificação no acompanhamento de um projeto financiado.

O entrave da burocracia em excesso

Conforme nos tem sido relatado por diversas empresas portuguesas, são vários os processos burocráticos em Portugal que travam e adiam a aplicação e libertação dos fundos para as empresas, e que acabam por lhes exigir uma necessidade acrescida de alocação de recursos, quer para as empresas, quer para as próprias autoridades de gestão e controlo, nomeadamente: Solicitações de comprovativo de consulta de mercado - um processo extremamente exaustivo, e que é solicitado em todo o tipo de investimentos, inclusive para custos tabelados -, Duplicação de Documentos - São exigidos documentos, em duplicado, e que servem a mesma finalidade, como, por exemplo, a solicitação de comprovativos de pagamentos e extratos bancários -, Demonstração de despesas não elegíveis - como, por exemplo, os subsídios de alimentação -, Obrigatoriedade de efetuar pedidos de alteração dos investimentos para rubricas que já se enquadram no projeto: Por exemplo, apresentar pedidos de alteração porque o beneficiário tinha em sede de candidatura uma feira em Espanha e precisou de alterar para França (os custos limites são os mesmos) -, e, por fim, o facto dos desvios no investimento serem alvo de justificação em pedidos de alteração, pedidos de pagamento, pedidos de esclarecimentos e ainda, em anexos, ao pedido final.

Sabemos que as empresas portuguesas têm uma grande vontade de investir e potencial de contribuir para a criação de emprego, desenvolvimento e inovação de produtos, e para a recuperação económica. Por isso, consideramos de extrema relevância garantir um maior e melhor acesso a apoios que lhes possibilite executar os seus investimentos.

Façamos uma viagem à maior economia europeia: na Alemanha, uma empresa, quando recebe um financiamento a fundo perdido, tem a libertação do capital e precisa de provar a execução do mesmo a posteriori.

Este tipo de mecanismo permite uma libertação imediata de capital, sem custos das garantias (único instrumento, em Portugal, que permite a libertação num valor superior a 13%). Com isto, é eliminada parte da pressão financeira a que as empresas estão sujeitas e que, muitas vezes, ficam mais de um ano a aguardar o financiamento dos projetos, devido a uma questão meramente burocrática e administrativa.

Bem sabemos que a diferença entre a cultura alemã e portuguesa são grandes, contudo, e conforme elencado acima, estes são apenas alguns exemplos dos processos burocráticos que carecem de uma melhor e maior simplificação executória e que, com certeza, se revelariam determinantes para que Portugal pudesse alcançar uma melhor performance ao nível da execução dos programas de fundos comunitários.

Sabemos que existem variáveis que influenciam diretamente a execução dos fundos e que trespassam o controlo e raio de ação do Governo. Mas, uma maior flexibilidade e desburocratização de processos, está ao alcance das nossas instâncias governamentais e dos organismos de gestão e controlo dos fundos, pelo que o apelo passa por isso mesmo: se Portugal quer ter um melhor desempenho no quadro comunitário do Portugal 2030, quando comparado com o Portugal 2020, é imperativo rever os processos que se provaram ineficazes ao nível da execução e atribuição de fundos e que, logicamente, prejudicaram as empresas, atrasando, consequentemente, o crescimento e o desenvolvimento do tecido empresarial nacional.

António Valente, Diretor Comercial da FI Group Portugal