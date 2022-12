Vila Nova de Tazem. Sabe onde é? Talvez ajude se lhe disser que pertence ao concelho de Gouveia. Uma pequena vila, com cerca de 2 mil habitantes. Aí que opera a associação Reencontro, especialmente focada no apoio a crianças dos 3 aos 10 anos, empenhada em lhes "dar um presente, para que tenham futuro". Crianças, ou jovens, com necessidades especiais, com graves dificuldades de aprendizagem e de estudo, muitas delas vivendo em ambientes familiares difíceis ou sem condições de os ajudarem a perspetivar um porvir diferente. Crianças e famílias a quem não chega o apoio das políticas públicas, por mais que sejam boas as intenções, tantas vezes anunciadas, quanto não concretizadas.

Ostracismo que se acentua quando a interioridade, e a pequena dimensão, lhes retiram a visibilidade necessária para entrar no radar centralista. Está de parabéns a Fundação Manuel António da Mota por lhes ter dado atenção, atribuindo-lhe o primeiro prémio, na sua 13.ª edição, este ano sob o lema "Portugal Justo".

Um prémio que caberia bem a qualquer um dos outros finalistas, quiçá a muitos outros dos mais de 200 candidatos. Uns, como a Humanitar, a desenvolver a sua atividade também no dito interior profundo. Outras nas grandes cidades, onde a concentração de população é fermento para a marginalidade jovem, apelando a intervenções mais criativas, como as artes circenses do Projeto Homem, em Braga, ou a inserção pelo desporto, da Academia Johnson Semedo, o nome do promotor, desaparecido nesta semana, cuja história vale a pena conhecer.

Não fora a pletora de organizações deste tipo que, na prática, complementam, quando não substituem, o Estado centralista nas suas políticas sociais e, como disse na entrega de prémios o Presidente da República, os graves problemas sociais tornar-se-iam absolutamente dramáticos. Organizações assentes ainda muito em voluntariado, mas cada vez mais estruturadas e organizadas, disponíveis para o escrutínio por se terem tornado exemplos na boa utilização de recursos.

Pondere apoiar estas organizações (lista dos finalistas em www.fmam.pt). Merecem.

Alberto Castro, economista e professor universitário