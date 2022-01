Portugal: Os seguros e o "direito ao esquecimento"

É comum ouvirmos dizer e ler que os dados são o novo petróleo.

Efetivamente, informações relacionadas com os nossos comportamentos, compras, deslocações, tratamentos médicos traduzem-se em dados cruciais para o exercício de atividade de alguns setores, como é o caso do setor dos seguros.

Provavelmente, já lhe aconteceu ter de fornecer determinadas informações pessoais antes de celebrar um contrato de seguro. Por regra, na declaração inicial de risco é-nos pedida uma panóplia de informações, incluindo, por exemplo, informações relativas a problemas de saúde preexistentes, conforme prevê o artigo 24.º do regime jurídico do contrato de seguro (RJCS).

Antes da entrada em vigor da Lei n.º 75/2021 de 18 de novembro, era frequente uma pessoa que sofreu uma doença oncológica ter dificuldade no acesso a seguros de saúde ou de vida face ao risco que representava.

Isto porque, na análise do risco e na concessão dos seguros, as seguradoras, dificilmente ignoravam estes factos e informações, recusando, por diversas vezes, a emissão de Apólices com esse fundamento, o que levava a situações de injustiça e discriminação.

Por isso, esta lei passou a prever o chamado "direito ao esquecimento" para quem tenha superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou deficiência, reforçando e melhorando, desta forma, o seu acesso ao crédito à habitação e ao consumo e aos contratos de seguros associados.

Nos termos do artigo 2º da Lei n.º 75/2021 de 18 de novembro, este "direito" abrange quer as pessoas que comprovadamente tenham estado em situação de risco agravado de saúde e que já não se encontram nesta situação (o conceito de situação de risco agravado encontra-se previsto no artigo 3º c) da Lei 46/2006, de 28 de agosto); como as pessoas que comprovadamente tenham estado em situação de deficiência igual ou superior a 60 % e que tenham recuperado as suas estruturas ou funções psicológicas, intelectuais, fisiológicas ou anatómicas, reduzindo a sua incapacidade abaixo desse limiar; e, finalmente, as pessoas que se encontrem a realizar tratamentos comprovadamente capazes de limitar significativa e duradouramente os efeitos da sua situação de risco agravado de saúde ou de deficiência.

Por força desta lei, as seguradoras não podem agora recusar a emissão de apólices a qualquer pessoa que já tenha padecido de doenças como cancro, VIH, diabetes, entre outras, proibindo-se a prática de qualquer conduta discriminatória.

Mais concretamente, cumpre salientar que este diploma alterou o RJCS e a Lei n.º 46/2006 de 28 de agosto, consagrando expressamente a punição de discriminação com base na deficiência e/ou na existência de risco de saúde agravado, que consubstancia uma contraordenação sancionada com coima, sem prejuízo da eventual responsabilidade civil.

O direito ao esquecimento garante que estas pessoas não possam ser sujeitas a um aumento de prémio de seguro ou exclusão de garantias de contratos de seguro, bem como garante que nenhuma informação de saúde relativa à situação de risco agravado ou de deficiência possa ser recolhida pelas instituições de crédito ou seguradoras em contexto pré-contratual decorridos os limites temporais previstos no artigo 3º da lei.

É evidente o impacto que a Lei nº 75/2021 terá nas seguradoras e nos segurados interessados na contratação de um seguro que se encontrem nas situações acima referidas. A Liga Portuguesa contra o cancro veio mesmo salientar que esta lei é uma reposição da justiça para os sobreviventes de doença oncológica.

A Lei nº 75/2021 entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022, sendo previsível a existência de dificuldades por parte das seguradoras na adoção e implementação prática da mesma, principalmente, no que diz respeito às informações pré-contratuais e prémios de seguro, sendo certo que contribuirá para essa dificuldade a indeterminabilidade de alguns dos conceitos nela previstos.

Em nosso entender, para a implementação deste novo diploma, será essencial definir categorias específicas de dados e informações que possam ser recolhidas pelas seguradoras, bem como definir protocolos - padrão para o seu processamento.

Pelo que será necessário fazer alterações e reajustes às apólices e aos procedimentos para a conceção, aprovação e distribuição dos contratos de seguro, o que certamente terá um impacto na atual análise de riscos, informações e procedimentos pré-contratuais e contratuais das seguradoras.

Paulo Cruz Almeida, sócio da Kennedys, e ​​​​​ Marta Primitivo Oliveira, advogada da Kennedys