Portugal para além da Agenda Europeia

A CCP considera que a posição do governo (expressa nas "Grandes Opções 2023-26") de estar na "linha da frente das políticas da UE" não é a melhor solução, no que se refere à política da desglobalização, balcanização e fragmentação bipolar que, na perspetiva geoeconómica, vem orientando o discurso e a atuação da Comissão Europeia.

No seu mais recente relatório (de abril - "Perspetivas para a Economia Mundial") é o próprio FMI que alerta para o risco de uma fragmentação das cadeias produtivas feita em função de alinhamentos políticos, considerando que «o desenvolvimento de espaços multilaterais, destinados a preservar a integração mundial, constitui o melhor meio de reduzir os custos elevados e generalizados da fragmentação de IDE».

Ir apenas atrás da "agenda europeia" não nos permite encetar um novo arranque da economia portuguesa, que necessita de crescer de novo bem acima da média da UE. A Europa ficou num plano completamente secundário face à China e Estados Unidos na revolução digital (onde aliás se desenvolveram os grandes operadores), e tem vindo a perder as grandes apostas em termos de reindustrialização (caso recente dos semicondutores). Um Portugal que se fechasse no espaço europeu ou que criasse medidas de cariz protecionista teria como consequência óbvia um aumento dos custos e dos preços dos nossos produtos (seja para consumo interno ou para exportação).

A estratégia económica que serve os nossos interesses tem que valorizar o imaterial no contexto da "servitização", quer ao nível dos processos produtivos, quer na própria composição dos produtos finais. Subir na globalização tem que significar apostar, acima de tudo, em investimentos que incidam nos serviços e no valor acrescentado nacional, ou seja em que o conhecimento constitua o ativo fundamental.

Para cumprir este objetivo não se compreende, por exemplo, que num contexto positivo de aumento significativo do número de licenciados, o ritmo de evolução da oferta de ensino e formação nestas áreas seja claramente pouco ambicioso.

O PT 2030 é o principal instrumento de que dispomos para operar a viragem e traçar um novo rumo para a economia portuguesa, já que o PRR tem o seu centro de gravidade na despesa pública e investimento, grande parte do qual deveria ter sido concretizado nos Orçamentos de Estado. Infelizmente, as GO 23-26 estão distantes de apontar nesta direção, antes recuperando como máxima a velha intenção de sermos o «bom e cumpridor aluno europeu». É um desígnio demasiado pobre e desencorajador, num contexto marcado pela ausência de um debate político sério sobre os reais problemas do país e a forma de os enfrentar.

Quanto ao Programa de Estabilidade (PE) em relação ao presente ano revê em alta os valores inscritos no OE para 2023. Assim, o PIB deverá crescer 1,8% (em lugar de 1,3%), em função do melhor comportamento agora previsto para as exportações (4,3% em lugar de 3,7%) e da desaceleração, das importações, dado que o consumo privado sofre uma revisão em baixa de 0,1% p.p., passando para 0,6%. No cenário do OE, o contributo da procura externa para o PIB era negativo passando agora no do PE a ter um valor positivo (0,2 p.p.).

Também relevante a revisão dos valores para a taxa de inflação (IHPC) que, como na altura referimos, fora subestimada claramente no OE 23, com uma previsão de 4,0% e, é agora colocada em 5,1%. A mudança na previsão dos preços (ao consumidor e não só) vem aumentar a variação do deflator do PIB que passa de 3,6% para 5,7%, fazendo com que o PIB nominal (que é o que conta para efeito dos rácios das contas públicas), que antes tinha uma previsão de crescimento de 4,9%, registe agora um aumento de 7,5% (+2,6 p.p.).

A alteração no valor das exportações e das importações, produz uma mudança no saldo da balança de bens e serviços que, continuando com valores negativos, vê o défice previsto reduzir-se de -2,6% do PIB (foi de -2,5% em 2022) para -0,7%.

Em matéria de contas públicas, as mudanças referidas no cenário macroeconómico e as novas medidas de política adotadas, levam a que, igualmente, seja revisto o valor do saldo orçamental em 2023, que o governo prevê coincida com o défice que foi registado em 2022 de -0,4% (a previsão do governo em outubro ainda apontava, para -1,9% do PIB), ou seja -0,5 p.p. do que o previsto no relatório do OE para 2023.

Ter como objetivo atingir um crescimento ao longo dos próximos 5 anos abaixo dos 2% (com uma previsão de 1,8% anuais, entre 2023 e 2027) não se entende como poderemos «ganhar a década». Apesar de estes serem anos de um forte apoio financeiro originário da UE -- com o PRR e o PT2030 -- a previsão apresentada para o investimento do país não vai além de um crescimento anual de 3,4%, com o consumo privado praticamente estagnado (0,6%) e o consumo público a crescer bem acima do consumo das famílias com 2,6%.

Na saída de uma crise severa, resultante, em primeiro lugar da covid e, de seguida, dos impactos económicos da guerra da Ucrânia, é pouco ambiciosa a tese de que a «economia vai crescer mais» e «acima dos nossos principais parceiros».

Na verdade, na situação presente, precisávamos de crescer pelo menos o dobro dos valores apresentados pelo Governo para, desde logo, não sermos ultrapassados por mais dois ou três países da UE e não nos aproximarmos mais da cauda da Europa (com este desempenho talvez só a Croácia e a Bulgária não nos consigam ultrapassar).

Com efeito, o cenário apresentado só se destaca positivamente quando olhamos para as contas públicas. Mesmo aí, com a inflação a baixar (e com as contas orçamentais do governo a subavaliarem os valores da inflação e o seu real impacto no défice) e com o crescimento num nível baixo, apesar do PRR e PT2030, o ritmo de desagravamento da dívida desacelera de forma significativa.

A revisão introduzida nas contas públicas retarda a entrada num novo ciclo de saldos positivos. Mas, acima de tudo, fica a sensação de que a gestão orçamental passou ela mesmo a ser objeto de uma gestão política, pois só isso explica os números de 2022 e a insistência do governo em manter, até 2027, o saldo orçamental na fronteira entre o positivo e o negativo. Com a política orçamental atual e dentro de uma margem de gestão das contas públicas relativamente ampla, o saldo no final deste ano teria tudo para se situar em terreno positivo.

De registar, por último, que comparando os números de 2022 com o previsto para 2027, a receita fiscal deverá aumentar 18%, acima da despesa primária que cresce 15%, com a despesa de capital a aumentar apenas 10%. Já os juros da dívida deverão ter um aumento de 0,5 p.p. (com um diferencial entre 2022 e 2024 de 45%), atingindo 2,8% do PIB no último ano a que o PE reporta, mas em que, parece certo, que o serviço da dívida não deixará de manter-se em números que serão comportáveis com o reequilíbrio orçamental. Já as despesas do capital deverão cair na comparação entre 2023 e 2027 -1,0 p.p. (com a FBCF, também ela a cair em -0,3 p.p., embora registando entre 2024 e 2026 um valor máximo de 3,4% do PIB, em média anual). Não se pode no entanto deixar de recordar que a execução orçamental há vários anos fica significativamente abaixo do previsto.

Em suma, apesar de não serem muitos os motivos para estarmos confiantes no que vai suceder nos próximos anos com a economia do nosso país, pela nossa parte, porém, não iremos desistir de nos batermos pelas mudanças necessárias para podermos ainda «ganhar a década».

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal