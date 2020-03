Portugal precisa de Portugal

Estamos perante tempos desafiantes e imprevisíveis. Infelizmente, hoje, não sabemos quando será o fim desta guerra.

Estamos frágeis. Física e psicologicamente. Mas também pessoal e profissionalmente. Hoje, a imprevisibilidade é a nossa bússola. E é neste cenário que teremos de delinear a necessária estratégia futura.

Por outro lado, em termos microeconómicos, o Governo persiste, de forma hercúlea e sistemática, em apresentar e a rever medidas e mais medidas. Decretos e portarias atrás de decretos e portarias. Entre elas, as urgentes e exigíveis para a salvação da economia nacional. Mas sempre numa gestão estratégica, sistemática de expectativas e de ganho de um tempo que, infelizmente, não temos.

Assim, para a salvaguarda de Portugal e da economia nacional, o Governo apresentou uma série de isenções tributárias, normais e necessárias num clima de guerra, um procedimento simplificado do “papão” do lay-off (de que não se podia falar desde da pré-história de 1974 – já passaram 46 anos) e linhas de crédito num valor global de 3,2 Mil milhões de euros, equivalente a 1,5% do PIB nacional de 2019 e a um investimento de 316 euros por habitante.

Para podermos comparar a grandeza destas medidas, temos de nos lembrar que, de acordo com dados do Tribunal de Contas e do Banco de Portugal, nos últimos 12 anos, os portugueses patrocinaram, injectando, mais de 24 mil milhões de euros no sistema bancário. São 7,5 vezes mais que a actual solução para salvar a economia nacional.

Por outro lado, estas linhas de crédito propostas para a salvação da economia nacional no actual clima de guerra, também têm um custo. Um custo alto. Apesar dos juros negativos, a banca comercial a operar em Portugal poderá cobrar comissões de gestão e acompanhamento anual de até 0,5%, mais juros anuais de 1% a 1,5%, equivalente a um ganho anual global de 1,5% a 2% por operação. E o Estado/Governo, para grande surpresa, por intermédio da sociedade garantia mútua (SGM) e do fundo de contragarantia mútuo (FCGM), também cobra uma comissão pela dita garantia (que todos nós julgávamos que seria para nos beneficiar e proteger) de 0,25% a 1,75%, consoante a tipologia da empresa e da maturidade do empréstimo (de 1 a 4 anos).

Já para não falar da maturidade dos empréstimos. Quatro anos com período de carência de capital de um ano não dará nem para recuperar. Quanto mais para pagar juros, desde já, e capital em 2021. E tudo isto, após uma análise escrupulosa das contas e dos riscos das empresas, num processo que poderá demorar até 30 dias.

Uma loucura. Ninguém aguentará.

Mas mais, falamos de várias profissões extraordinárias mas tem-se esquecido os empresários e os empreendedores a quem o Estado põe o ónus de salvar a economia sem os apoiar. Sugere-se um lay-off simplificado para a manutenção de postos de trabalho mas os empresários e as empresas sem actividade estão obrigadas a pagar 1/3 dos salários (sem terem receitas e muitas estando fechadas!). Bem como, nas linhas de crédito remuneradas que limitam os beneficiários. Por exemplo, as empresas que tenham investido ou que já estavam a recuperar de dificuldades (com resultados no ano 2019 negativos e/ou capitais próprios negativos pela inclusão dos resultados transitados passados) não vão ter acesso a estas linhas.

Este país de empreendedorismo e da Websummit esqueceu e abandonou os empresários (em especial detentores de micro e pequenas empresas), os empresários em nome individual e os gerentes. Não existe qualquer apoio considerado a estes, também heróis, que representam a maioria do tecido empresarial português!

Contudo, a banca nacional em face das condições e das medidas actuais julga que terá um ano 2020 glorioso onde se prepara para ganhar com i) a diferença entre o custo do dinheiro e o juro e as comissões que vão cobrar às empresas; ii) pela cobertura total ou quase total dos créditos a conceder pelo Estado Português; e, finalmente, iii) com as moratórias que vão permitir o não registo de imparidades pelos incumprimentos do pagamento dos créditos pelos seus clientes. Mas esquecem-se que para isso é preciso que os clientes, os donos do dinheiro que apenas são fiéis depositários, sobrevivam e existam.

Porquê? Fará sentido? Porque se quer tanto ganhar com os portugueses, as empresas e os empresários portugueses nesta situação de tamanha fragilidade? Porquê, na hora da verdade, não apoiamos quem arrisca e promove Portugal?

Parece confirmar-se que, de facto, o valor das coisas (a economia) fora aniquilado pelo preço das coisas (as finanças). Mas não podemos deixar. Não podemos aceitar. Temos de inverter este credo. Até porque, sem valor não há preço.

Perante a indecisão e indefinição europeia, as discussões intermináveis sobre os eurobonds e o aparente esquecimento (por falta de debate sobre o mesmo) da existência do european stability mechanism (ESM), enquanto aguardamos as solução do Eurogrupo, vejamos as soluções em alguns países europeus:

Assim, face ao exposto, independentemente de tudo, gostaria de deixar mais dez propostas concretas ao nosso Governo neste período desafiante e imprevisível.

1. Apostar na subsidiação mensal directa às micro, pequenas e médias empresas, considerando a declaração mensal de remunerações e/ou os custos de pessoal presentes nas contas de 2019 (O Estado pode e deve financiar-se directamente a preço bonificado e injectar directamente – ou por via da Caixa Geral de Depósitos – nas empresas);

2. Caso assim não seja, pelo menos, criar de linha de apoio financeiro específica para todas as PME de sectores de actividade que foram obrigadas pelo Governo a encerrar ou suspender totalmente a respectiva actividade, automática e totalmente simplificada, 100% garantida pelo Governo e sem qualquer custo, prevendo um montante máximo até ao valor total da massa salarial do ano de 2019, sem limitações em termos de resultados positivos ou negativos no ano homólogo (caso se pretenda manter a exigência dos capitais próprios positivos que não se considere o possível impacto negativo de resultados transitados) mas com exigência de entrada de processo de lay-off ou de não despedimento de trabalhadores durante a vigência da mesma;

3. Incluir no procedimento de lay-off os gerentes e prever, nos casos de encerramento de empresas ou estabelecimentos por ordem do governo, a possibilidade de prorrogação do procedimento de lay-off até 31 de dezembro de 2020;

4. Flexibilizar a recontratação de trabalhadores alvo de qualquer processo de despedimento, sem prazo ou limites (actualmente uma empresa que despeça um trabalhador só o poderá a voltar a contratar 6 meses depois da data do despedimento);

5. Decretar e impor limite de até 0,5% de custo (juro anual mais comissões bancárias) das linhas de apoio para a salvação da economia, prorrogar o prazo para, no mínimo, sete anos e impor carência de capital e juro, pelo menos, até junho de 2021 para darmos tempo à reconstrução e salvação das empresas;

6. Decretar e impor um prazo máximo para contratualização das linhas de salvação da economia nacional de, até, cinco dias úteis, após entrada do pedido pelas empresas;

7. Remover o custo associado às garantias do Estado. O Estado Português deve garantir sem custo;

8. Criar uma campanha pública para incentivo e fomento ao consumo de produtos e serviços nacionais;

9. Iniciar, desde já, legislação e modelos de governance concretos para a economia digital nacional e o teletrabalho (que será, provavelmente, a nova fórmula de trabalho do mundo após a pandemia);

10. Finalmente, antecipar a construção de um governo de salvação nacional e a revisão da estrutura política em Portugal (menos burocrática, menos pessoas, mais competência e remuneração adequada);

PS: Faz hoje 20 dias que estou em quarentena com a minha mulher, meus 4 filhos, meus sogros e avós da minha mulher (bisavós dos meus filhos). Agradeço, por isso, a esta equipa extraordinária com quem tenho partilhado este dias tão intensos mas tão bons.

Análise fina aos 13 países

Alemanha (PIB2019 de 3.436 mil milhões de euros e população de 82,9 milhões)

– O Governo Alemão anunciou um pacote ilimitado que conta, inicialmente, com 550 mil milhões de euros, equivalente a 16% do PIB e um investimento de 6634 euros por habitante;

– Este pacote será aplicado através do banco de desenvolvimento do Estado, o KfW, e irá garantir 90% dos empréstimos a PME e 80% a grandes empresas (GEs), com limite máximo de mil milhão de euros por empresa e uma maturidade de até 5 anos, sendo o montante equivalente a 25% da receita de 2019, dobro dos custos com pessoal 2019, necessidades de liquidez 12 meses (grandes) a 18 meses (PME) ou metade do valor da sua dívida caso o empréstimos ascenda os 25 milhões de euros;

– O KfW está a praticar, actualmente, um juro anual máximo de 1,46% a PMEs e 2,12% para as grandes, ao qual acresce uma comissão da garantia de 0,15%, havendo um período de carência de 6 meses. Para agilizar o concebimento de empréstimos, este fará apenas uma avaliação de risco simplificada a operações inferiores a 10 milhões de euros

– O Governo Alemão irá também cobrir 80% dos empréstimos concedidos por um consórcio bancário privado em conjunto com o KfW;

França (PIB2019 de 2.419 mil milhões de euros e população de 67 milhões)

– Pacote de linhas de 300 mil milhões de euros, equivalente a 12,4% do PIB e um investimento de 4477 euros por habitante;

– Este pacote incluí empréstimos até a 5 anos e ao montante limite equivalente às vendas dos últimos 3 meses ou aos custos com pessoal de 2 anos no caso de empresas ligadas à inovação ou criadas após Janeiro de 2019. A garantia estatal será de 90%, tendo um juro fixo de garantia de 0,25% para empresas com facturação até 50 milhões de euros e de 0,5% para as restantes empresas; o juro comercial médio praticado terá um período de carência de 1 ano e encontra-se actualmente nos 1,71%;

Espanha (PIB2019 de 1.245 mil milhões de euros e população de 46,8 milhões)

– Pacote de linhas de 214,4 mil milhões de euros, equivalente a 17,2% do PIB e um investimento de 4582 euros por habitante;

– Deste pacote, 100 mil milhões serão para linhas de garantias estatais, via instituto de crédito público (ICO), para suportar as linhas de crédito (com um custo entre 0,2% e 1,2%);

– As linhas de crédito para o sector do turismo, com limites de 500 mil euros, maturidade de 4 anos, custo total (juros, comissões e custos das garantias) de 1,5% por ano, com um ano de carência de capital e juros;

Às linhas de crédito para as PME e empresários por conta própria, já se encontram disponíveis 20 mil milhões (dos 214,4 mil milhões disponibilizados), com limites de 12,5 milhões de euros por entidade, garantias do ICO de até 80% no empréstimo e possível renovação e uma maturidade de 5 anos. Grandes empresas beneficiam de garantias de até 70% no empréstimo e 60% na renovação. Juro comercial ainda por definir;

– Finalmente, a Associação Espanhola da Banca Privada anunciou colaboração total com o Governo e a disponibilização de uma linha própria de 60 mil milhões de euros, cujas condições ainda serão apresentadas;

Itália (PIB2019 de 1.788 mil milhões de euros e população de 60,4 milhões)

– Pacote de linhas de 25 mil milhões de euros, equivalente a 1,3% do PIB e um investimento de 413 euros por habitante.

– Deste pacote total, 1,5 mil milhões (equivalente a 6%) será para garantias das linhas de crédito para PMEs;

– Todos os financiamentos concedidos pelas instituições bancárias até 20 mil euros com maturidade de até 18 meses, não são objecto de qualquer avaliação ou obrigação de burocracias. Acima de 20 mil euros e até ao limite de 5 milhões de euros com uma maturidade máxima de até 10 anos, estão a ter um custo médio total de 1,26% para operações a empresas e de 2,5% para outras operações (conforme informação disponibilizada pela banca italiana), com garantias estatais de até 80% iniciais e até 90% para renovações dos créditos;

– Governo Italiano admite poder recorrer ao Fundo Central de Garantias, podendo aumentar a sua capacidade de assegurar garantias de até 40 mil milhões de empréstimos;

Suíça (PIB em 2019 de 628 mil milhões de Euros e população de 9,8 milhões)

– Pacote de linhas de cerca de 39,4 mil milhões de euros, equivalente a 6,2% do PIB e a um investimento de 4020 euros por habitante;

– Dos quais cerca de 19 mil milhões de euros serão destinados, exclusivamente, para empresas de sectores em dificuldade;

– Serão empréstimos até 500 mil euros, totalmente flexibilizados, sem necessidade de revisão por parte dos bancos, 100% garantidos pela confederação e uma taxa de juro de 0%. Para empréstimos de 500 mil até 19 milhões de euros, a confederação presta uma garantia de até 85% do valor e define uma taxa de juro máxima de 0,5% por ano. Duração máxima de 5 anos para os empréstimos. Empresas com um volume de negócios superior a 500 milhões de euros não são elegíveis para garantias estatais;

Suécia (PIB2019 de 475 mil milhões de euros e população de 10,2 milhões)

– Banco central disponibilizou pacote de linhas de cerca de 57,5 mil milhões de euros, equivalente a 12,1% do PIB e a um investimento de 5637 euros por habitante;

– Dos quais 45,5 mil milhões para injecção na banca nacional para empréstimos a empresas, 9,1 mil milhões destinam-se especificamente a garantias bancárias para pequenas empresas. É fixado o custo das operações equivalentes ao juro inter-bancário a 0,2% ao ano;

– Empréstimos a PME encontram-se limitados a 6,8M€ enquanto que montantes para grandes empresas serão definidos consoante a situação; garantia estatal de 70%, período de carência de capital e juros de 1 ano e uma maturidade máxima de até 2 anos. O juro comercial ainda não foi definido, havendo apenas uma garantia do Banco Central Sueco de que este será semelhante ao inter-bancário;

Reino Unido (PIB2019 equivalente a 2.523 mil milhões de euros e população de 66,5 milhões)

– O Banco Central disponibilizou, junto de cerca de 40 entidades bancárias, uma linha de valor de garantias e empréstimos equivalente a 371 mil milhões de euros, prevendo um aumento “até ao valor que for necessário”, que se traduz a 14,7% do PIB e a um investimento de 5579 euros por habitante. O juro anual interbancário foi fixado a 0,1%;

– Apostou na subsidiação directa às grandes empresas, através da compra de obrigações com maturidades de 1 semana a 1 ano e juros a rondar os 0,75%, como acontece nas grandes empresas; e em linhas de crédito a PME até ao montante de 5,5 milhões de euros por empresa, com uma maturidade de até 6 anos, um ano de carência de juros e uma garantia estatal de 80%;

– No passado dia 25 de Março foram feitas denúncias contra os bancos Barclays, HSBC e Lloyds por atrasos na concessão de crédito e a prática de juros agiotas de cerca de 12% ao ano nas PME após períodos de carência;

Irlanda (PIB2019 de 347 mil milhões de euros e população de 4,9 milhões)

– Pacote de linhas de 7,2 mil milhões de euros para garantir linhas de crédito a serem promovidas pela banca nacional, equivalente a 2,1% do PIB e a um investimento de 1469 euros por habitante;

– As linhas de crédito propostas pela banca são focadas nas: i) PME, com uma garantia estatal de 80%, limite de crédito por empresa de até 1,5 milhões de euros, com um maturidade máxima de 7 anos e um custo global máximo de 4,5% (equivalente a 4% de juros mais comissões e 0,5% de custo com a garantia estatal); e nas ii) microempresas nas mesmas condições mas com maturidade máxima de até 3 anos, carência de todos os custos (comissões, juros e garantias) nos primeiros 6 meses e não penalização se pagamento for antecipado;

Dinamarca (PIB2019 de 311 mil milhões de euros e população de 5,8 milhões)

– Pacote de linhas de apoio à economia nacional de 38,4 mil milhões de euros, equivalente a 12,3% do PIB e 6620€ por habitante;

– Dos quais, cerca de 8,4 mil milhões de euros serão para garantias às linhas de crédito às empresas que demonstrem quebras superiores a 30% das vendas;

– As linhas de crédito para as PMEs, com montante limite a avaliar por empresa, prevêem uma duração máxima de 7 anos e têm uma garantia estatal de 70% (prestada pelo fundo de investimento público Vakstfonden em conjunto com um consórcio privado). Não impõe qualquer limite de preço (juro e comissões) à banca comercial e incluí, sempre, 1% sobre o valor da operação para pagar a garantia estatal e uma comissão inicial de cerca de 335 euros;

– Por outro lado, as linhas de crédito para as grandes empresas, impõem um montante máximo por operação equivalente ao dobro dos gastos com pessoal em 2019, 25% das vendas de 2019 ou tesouraria prevista em orçamento para cobertura dos próximos custos anuais. Não impõem qualquer limite de cobrança de preço à banca comercial, prevêem ainda uma maturidade de até 7 anos e têm um custo fixo pela garantia estatal de 0,25% mais 2% a 4,5% de acordo com o rácio de crédito de cada empresa;

Noruega (PIB2019 de 359 mil milhões de euros e população de 5,3 milhões)

– Pacote de linhas de 8,6 mil milhões de euros, equivalente a 2,4% do PIB e a investimento de 1622 euros por habitante;

– Dos quais, 4,3 mil milhões de euros para garantias a linhas de crédito a PME e o restante para a compra de obrigações de grandes empresas, através do fundo soberano norueguês;

– As linhas de crédito para as PME impõem um montante máximo por operação equivalente ao dobro dos gastos com pessoal em 2019 ou 25% das vendas de 2019 ou tesouraria prevista em orçamento para cobertura dos custos anuais, até ao montante máximo de 4,3 milhões de euros; uma maturidade de até 3 anos, juro ao critério da banca comercial e uma garantia estatal de até 90% com o custo fixo de 0,5% do valor da garantia;

– As condições das linhas de crédito para as grandes empresas serão definidas pelo Estado, caso a caso, e consoante o risco de crédito de cada empresa;

República Checa (PIB2019 de 220 mil milhões de euros e população de 10,6 milhões)

– Pacote global (COVID I e COVID II) de mais de 1,1 mil milhões de euros, equivalentes a 0,5% do PIB e a um investimento de cerca de 103 euros por habitante

– As condições de linhas de crédito do COVID I, esgotados no passado dia 20 de Março, assentavam em empréstimos de 18 mil euros a 500 mil euros, com uma maturidade de até 2 anos, uma garantia estatal de 90% sobre o valor da operação, sem qualquer juro, comissões ou custos pelos garantia e uma carência de capital de 1 ano;

– Já as condições da linha de crédito COVID II assentam, agora, em empréstimos de 23 mil euros a 2,2 milhões de euros, com uma maturidade de até 10 anos e uma garantia estatal de 80%. O custo de juro e comissões encontra-se ao critério da banca comercial mas beneficia de um apoio estatal de até 73 mil euros e um período de carência de capital e juros até 3 anos e meio;

Grécia (PIB2019 de 187 mil milhões de euros e população de 10,7 milhões)

– Pacote de garantias estatais de 5 mil milhões de euros, equivalente a 2,7% do PIB e um investimento de 467 euros por habitante;

– As linhas serão executadas através do banco publico Hellenic Development Bank;

– As condições das linhas de crédito para as PME fixam montante limite equivalente a metade dos custos anuais com o pessoal em 2019 ou 25% do turnover de 2019, estes montantes poderão ser posteriormente aumentados conforme as necessidades de liquidez das SME para os 18 meses que seguem a contracção do empréstimo, 12 meses para grandes empresas; têm uma maturidade máxima de 6 anos e uma garantia estatal de 80%; sobre o valor de cada operação existe um custo total por operação expectável (ainda não definida) de 5,85% de comissões e juros bancários, ao qual acresce um custo pela garantia estatal de 0,25% a 2% (o custo global estimado de 6,1% a 7,85%);

Chipre (PIB2019 de 21,9 mil milhões de euros e população de 900 mil habitantes)

– Pacote de garantias estatais de 2 mil milhões de euros, equivalente a 9,1% do PIB e um investimento de 2222 euros por habitantes;

– Dos quais, 1,7 mil milhões de euros para linhas de crédito (a entraram em vigor a 2 de Abril de 2020) para as PME e conta própria e 300 milhões para as grandes empresas;

– As linhas de crédito para as PME fixam montante limite equivalente a metade dos custos anuais com o pessoal em 2019, caso a empresa tenha sido criada após inicio de 2019, equivalente aos custos de pessoal em 2019 e 2020 ou a 25% do turnover até à data; têm uma maturidade máxima de 6 anos, uma garantia estatal de 90% sobre o valor de cada operação e um custo total por operação expectável (ainda não definida) de 1,25% a 2,5% e um período de carência de juro e capital até ao final de 2020;

Bernardo Theotónio-Pereira é empresário e cofundador da Firma