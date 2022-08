Temos um País fantástico e nem sempre o sabemos reconhecer. Único na sua história e cultura, na beleza das suas paisagens e na oferta das suas cidades tão diversas. Há muitas formas de viver o nosso País. Portugal Tranquilo - nome de um grupo de amigos que agarrou o desafio de saber apreciar o nosso País - corresponde a uma vontade de poder fazer do exercício da partilha, da discussão, da descoberta uma forma diferente mas cativante de dar as respostas certas neste tempo que estamos a viver. Este é o grande desafio que temos pela frente - saber conciliar a identidade da nossa sociedade com as marcas de renovação face às novas dinâmicas de inovação e criatividade. O Portugal Tranquilo pretende ser um exemplo neste compromisso inteligente.

A crise que estamos a viver veio-nos obrigar a ter que saber reposicionar as nossas agendas. Este novo tempo não significa que tenhamos que deixar de partilhar ideias ou de participar no espaço público de que nos fala Daniel Innerarity. Pelo contrário. Nunca como agora foi tão importante reforçar a dimensão interpessoal das nossas relações humanas com um sentido muito claro de estar em rede com uma atitude positiva para aprender e partilhar com os outros a nossa visão das coisas e o conhecimento que temos e que deve ser a base de uma reflexão conjunta inteligente sobre os desafios que temos pela frente.

As organizações em que estamos são muito o que nós somos. E, apesar desta nova revolução digital que está a alterar a cadeia de valor dos negócios e a agilizar a dinâmica das articulações em rede, a capacidade de antecipar o futuro é algo que continua muito a depender do sentido de oportunidade e de abertura para a inovação. A partilha de informação e de conhecimento deve ter um contexto e um conceito que emergem desta capacidade natural de sermos livres e de podermos contribuir com ideias para uma maior qualidade das nossas instituições e uma maior realização individual dos cidadãos. Nós somos muito o que partilhamos e nós vamos continuar a partilhar, porque acreditamos no futuro e queremos fazer parte dele.

O conhecimento não se constrói por decreto. Passa por um processo colaborativo, em rede, de partilha de ideias e de informação, com o objetivo de ajudar a encontrar novas pistas de abordagem inteligente para um tempo novo que aí vem. O Portugal Tranquilo é isso mesmo - um contributo simples e prático para fazer da partilha um instrumento de construção de novas abordagens estratégicas focadas no valor, na inovação e na criatividade como enablers de distinção competitiva para uma nova agenda com sentido. Um exercício construído dia a dia e reforçado com marcas voltadas para essa aposta - o caso na Nacional N2, uma rota que. de Chaves a Faro. nos leva ao melhor que este País tem e que o grupo tem procurado saber conhecer, apreciar e promover.

Os tempos que temos pela frente são muito desafiantes. Exigem confiança, ambição - um certo sentido de propósito que nos mobilize de forma individual e coletiva. Exigem também uma forma diferente de saber estar - a tranquilidade será cada vez mais uma marca que nos ajudará, enquanto sociedade, a ter sucesso no que queremos ser daqui para a frente.