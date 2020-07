Portugal: um país às moscas

O economista Vitor Lima tem vindo nos últimos anos a publicar no seu blogue Grazia Tanta uma série de análises, a um tempo lúcidas e amargas, dissonantes do discurso oficial, sobre a sociedade portuguesa.

Um dos seus últimos textos aborda a questão demográfica um tema que também reputo estratégico e que no discurso oficial vem envolto no mito de que o decrescimento populacional português é normal e está a acontecer por toda a Europa. Não é verdade.

Vitor Lima compara a evolução demográfica de Portugal com a Espanha entre 1990 a 2019. Neste período Portugal passou de sensivelmente 10 milhões de habitantes para 10,3 milhões, um crescimento de 300 mil habitantes, ou em percentagem de 3,3%. A Espanha por seu lado passou de 39 milhões de habitantes para 47 milhões, um crescimento de mais de 8 milhões de habitantes, ou em percentagem de 21%! Assim a população da Península Ibérica cresceu de 48,9 milhões de habitantes para 57,4 milhões. O peso de Portugal reduziu-se de 20% do total para 18%.

Com a intervenção da Troika a divergência entre Portugal e Espanha acentuou-se. A população portuguesa que já crescia devagar começou a diminuir – de 10.573 em 2010 para 10.296 em 2019, enquanto a espanhola continuou a crescer – de 46.670 para 47.100. O fosso alarga-se agora mais depressa. Esta divergência de crescimento é alarmante.

Uma menor população significa um mercado mais pequeno, uma economia de menor dimensão, cada vez mais distanciada em relação ao nosso vizinho.

Acresce o peso económico já excessivo dos espanhóis na nossa economia, dominando a banca, sendo o maior fornecedor de importações e o maior destino de exportações portuguesas – que na realidade não passam de subcontratação de empresas portuguesas aproveitando a mão-de-obra mais barata.

Este declínio populacional relativamente ao nosso vizinho é mesmo o maior desafio à Defesa Nacional.

E não se acredite que a União Europeia ou a Nato sejam barreiras protetoras que nos salvarão de uma anexação. Principalmente se ela for pacífica e “para nosso próprio bem”.

Porque temos comportamentos distintos em termos populacionais quando isso põe em causa a nossa sobrevivência enquanto nação? A razão principal é a aposta portuguesa numa estratégia de mão-de-obra barata e nas exportações. Mão-de-obra barata significa pobreza, miséria e, consequentemente, incentivo à emigração.

Portugal tem cerca de 2,6 milhões de emigrantes a viver no estrangeiro (25% da população residente) enquanto a Espanha tem apenas 1,4 milhões que representam 3,1% da população residente. Eis a grande razão da divergência populacional.

Outro fator prende-se com a atração de imigrantes. Portugal precisa de uma imigração dinâmica e forte. Mas ao não ter mecanismos de entrada legal no país, ao obrigar a imigração a passar por um longo período de ilegalidade, Portugal torna-se não atrativo. Os salários e as condições de vida não ajudam a atrair imigrantes. O racismo da sociedade também não é de molde a fixa-los. Vejam-se os refugiados que logo aproveitam para rumar à Alemanha ou ao Reino Unido.

Em resumo Portugal corre o risco de passar a ser uma minoria populacional irrelevante na Península, incapaz de assegurar o povoamento do país (vejam-se os incêndios) e completamente dependente da Espanha. Nestas circunstâncias a nossa independência começa a ser seriamente questionada.

Para sobreviver Portugal deve reter a sua população, evitando a emigração e atrair imigrantes. Este devia ser um aspeto central em qualquer estratégia de segurança e defesa nacional e de qualquer plano de desenvolvimento.

O que se perspetiva no curto prazo, porém, é uma nova onda de emigração causada pela atual crise económica e uma saída de imigrantes, como as filas de brasileiros no aeroporto procurando desesperadamente sair do país vergonhosamente mostrou.

Portugal está a tornar-se um país despovoado porque não é um lugar bom para viver e criar uma família.

* Jorge Fonseca de Almeida, economista, MBA