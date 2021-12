Portugal: uma das melhores economias europeias da próxima década

O país mostra que fez a coisa certa. Os apoios direcionados para as empresas e startups de alta tecnologia, incentivos fiscais como o programa RNH (Residente Não Habitual) e, em especial, os Vistos Gold, têm sido determinantes para o crescimento.

Passaram pouco mais de sete anos desde que o país se despediu da temida troika enquanto reaprendia a caminhar pelo seu próprio pé. E com um oceano de desafios pela frente: pagar aos credores internacionais, manter as contas públicas equilibradas, captar investimento estrangeiro, encontrar os caminhos de volta ao crescimento económico.

Hoje, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, Portugal conseguiu diversificar a sua economia, reduzir fortemente a dependência do turismo e estabelecer as bases para a estabilidade e crescimento a longo prazo. Enquanto investidor estrangeiro no país tenho poucas dúvidas em afirmar que Portugal tem ainda um grande potencial de investimento. Em 2015, quando iniciámos a nossa aposta no mercado imobiliário nacional, a grande vantagem é que era barato. Já não é assim. Os preços continuam mais baixos, em termos relativos, mas os argumentos já são mais do que muitos, porque o país conseguiu desenvolver vários impulsores distintos. Senão vejamos: além de ser escolhido por muitos como destino para a reforma, Portugal é agora capaz de atrair Investimento Estrangeiro Direto (IED), Lisboa está a tornar-se uma cidade internacional com um número crescente de residentes expatriados todos os anos, muitas empresas estrangeiras estão a mudar os seus escritórios para o território nacional, e há um movimento efervescente de novas ideias e negócios que tornam o país o destino ideal para jovens empreendedores. Com os incentivos certos, tem até potencial para se tornar o destino tecnológico e de startups da Europa.

Além de tudo isto, o Índice Global de Paz e muitas outras pesquisas confirmam que Portugal é um ótimo lugar para viver, para trabalhar e para gozar a reformar. Para uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, o país tem hoje elementos de atratividade muito diferentes em relação aos seus pares. Olhando para o grupo dos chamados PIGS (Portugal, Itália, Grécia e Espanha), todos eles severamente afetados pela crise financeira de 2008, Portugal destaca-se como o único que tem conseguido gerir bem este percurso de volta ao crescimento sustentável. Graças ao seu incrível desempenho económico nos últimos cinco anos, Portugal pagou ao FMI mais cedo do que o esperado, e o seu crescimento do PIB e evolução do desemprego são dos melhores da região hoje. É por tudo isto que acredito que Portugal deixou definitivamente o seu papel de "mau aluno" da Europa para se tornar provavelmente uma das melhores economias da próxima década.

Determinantes para este sucesso foram os apoios direcionados para as empresas e startups de alta tecnologia, incentivos fiscais como o programa RNH (Residente Não Habitual) e, em especial, os Vistos Gold, que deram um forte empurrão para o primeiro ano de crescimento. Este regime obriga o investidor a passar alguns anos no país (alguns dias por ano durante um período de 5 a 6 anos), dando-lhes motivação para se tornarem representantes e defensores de Portugal nos seus próprios países, o que, no final, ajuda Portugal a desenvolver relações comerciais com muitos mercados diferentes.

Apesar de estes incentivos e regimes já não serem o principal motor da economia - assim como o turismo, que está lentamente a tornar-se secundário - Portugal mostrou que fez a coisa certa. Nesse sentido, a Europa deve seguir o exemplo, criando programas como os Vistos Gold para atrair líderes de opinião bem formados, economicamente capazes e influentes para os países de acolhimento. É disso que a Europa precisa.

Hakan Kodal, chairman da OptylonKrea